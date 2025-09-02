https://ria.ru/20250902/afganistan-2039030785.html

В Афганистане сотни людей оказались под завалами после землетрясения

2025-09-02T11:17:00+03:00

в мире

афганистан

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сотни людей в Афганистане остаются под завалами после землетрясения, их поиски продолжаются, сообщает портал Tolo news."Операции по спасению продолжаются в районах Кунара, пострадавших от землетрясения, где сотни людей остаются под завалами", - говорится в публикации портала в соцсети X.По последним данным Красного Креста, на утро вторника число жертв стихии превысило 1 тысячу, количество пострадавших увеличилось до 3,25 тысячи человек, разрушено более 8 тысяч домов.Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три крупных смертоносных землетрясения, а также засухи, наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.

афганистан

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан