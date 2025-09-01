https://ria.ru/20250901/zhiteli-2038857500.html

Жители Газы растащили гумпомощь с грузовика прямо на ходу

Жители Газы растащили гумпомощь с грузовика прямо на ходу - РИА Новости, 01.09.2025

Жители Газы растащили гумпомощь с грузовика прямо на ходу

Жители сектора Газа напали на грузовик с гуманитарной помощью к югу от Хан-Юниса и растащили его содержимое прямо на ходу, снятого оператором РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T14:51:00+03:00

2025-09-01T14:51:00+03:00

2025-09-01T14:51:00+03:00

в мире

израиль

сша

хамас

бапор

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038855712_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5c82ccfa3e1ec7b688491757536eea3.jpg

ГАЗА, 1 сен - РИА новости. Жители сектора Газа напали на грузовик с гуманитарной помощью к югу от Хан-Юниса и растащили его содержимое прямо на ходу, снятого оператором РИА Новости. На кадрах видно, как люди на ходу запрыгивают в кузов и на кабину грузовика, расталкивая друг друга. В машине они растаскивают последние остающиеся 30-киллограмовые мешки с мукой и сбрасывают их на землю. Затем те, кому "посчастливилось" опередить конкурентов, уносят "добычу" с собой. В результате нападения на грузовик с гуманитарной помощь пострадал как минимум один человек. Судя по кадрам, он получил травму головы и остался лежать без признаков жизни. По данным властей Газы на понедельник, за последние пять дней израильские военные пропустили 534 грузовика с гуманитарной помощью из ожидаемых 3 тысяч. Но и попавшие в сектор Газа машины не дошли до пунктов раздачи, так как подверглись разграблению со стороны вооруженных банд или голодающих местных жителей. Израиль преднамеренно способствует голоду и анархии, утверждают в правительстве Газы. Там пояснили, что израильские силы не позволяют местной охране сопровождать гуманитарные грузы до пунктов раздачи. Местные жители рассказали РИА Новости, что нападения на грузовики с гуманитарнофй помощь зачастую происходят из-за того, что Израиль уничтожает охранников конвоев под предлогом их связи с палестинским движением ХАМАС. Израильтяне утверждают, что не препятствуют завозу гуманитарной помощи в Газу, но не могут отвечать за ее распределение внутри анклава. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения. В августе продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной атаке, в ходе которой боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.

https://ria.ru/20250829/kadry-2038290940.html

https://ria.ru/20250901/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители сектора Газа растаскивают гуманитарную помощь с грузовика прямо на ходу Жители сектора Газа напали на грузовик с гумпомощью к югу от Хан-Юниса и растащили его содержимое прямо на ходу. Произошедшее заснял оператор РИА Новости. По данным властей Газы на понедельник, за последние пять дней израильские военные пропустили 534 грузовика с гуманитарной помощью из ожидаемых 3 тысяч. 2025-09-01T14:51 true PT0M47S

Палестинцы, находившиеся в лагере беженцев "Аль-Мунасара", об ударе израильской армии Сотни палестинцев, находившихся в лагере беженцев "Аль-Мунасара" в городе Дэйр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа, потеряли свои дома и близких в результате нанесенного в четверг удара израильской армии. О подробностях этого удара рассказали РИА Новости уцелевшие жители. 2025-09-01T14:51 true PT2M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, хамас, бапор, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году