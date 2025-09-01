https://ria.ru/20250901/zemli-2038851027.html

Доля используемых сельхозземель выросла на 20% в Калужской области

Доля используемых сельхозземель выросла на 20% в Калужской области - РИА Новости, 01.09.2025

Доля используемых сельхозземель выросла на 20% в Калужской области

Доля используемых сельскохозяйственных земель в Калужской области выросла на 20% за десять лет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T14:19:00+03:00

2025-09-01T14:19:00+03:00

2025-09-01T14:19:00+03:00

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591270602_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0cc9bab21c25e68bf046bdc4f3a812ba.jpg

КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Доля используемых сельскохозяйственных земель в Калужской области выросла на 20% за десять лет, сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в понедельник Владиславу Шапше доложили об изъятии неиспользуемых земельных участков для вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот. "Владислав Шапша напомнил, что область располагает порядка 1,1 миллиона гектаров земель сельхозназначения. За последние 10 лет доля используемых угодий возросла на 20% и по итогам прошлого года достигла 62,2%, а по пашне – почти 70%", - говорится в сообщении. По словам Шапши, проведена большая работа по инвентаризации, оцифровке неиспользуемых земельных участков. Усилен муниципальный контроль за соблюдением земельного законодательства. Органы местного самоуправления получают поддержку в проведении проверок. Губернатор подчеркнул, что эта успешная практика недавно была отмечена в Совете Федерации. По информации регионального минсельхоза, в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса создается единая федеральная карта-схема сельхозземель. Калужская область как пилотный проект совместно с Минсельхозом России сформировала перечни участков, подлежащих вовлечению в оборот в первоочередном порядке, в том числе за счет процедуры изъятия. На данный момент перечни включают почти 10 тысяч территорий общей площадью более 170 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20250828/shapsha-2038209460.html

https://ria.ru/20250828/obninsk-2038205904.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, россия, владислав шапша