Доля используемых сельхозземель выросла на 20% в Калужской области
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
14:19 01.09.2025
Доля используемых сельхозземель выросла на 20% в Калужской области
Доля используемых сельхозземель выросла на 20% в Калужской области - РИА Новости, 01.09.2025
Доля используемых сельхозземель выросла на 20% в Калужской области
Доля используемых сельскохозяйственных земель в Калужской области выросла на 20% за десять лет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 01.09.2025
КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Доля используемых сельскохозяйственных земель в Калужской области выросла на 20% за десять лет, сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в понедельник Владиславу Шапше доложили об изъятии неиспользуемых земельных участков для вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот. "Владислав Шапша напомнил, что область располагает порядка 1,1 миллиона гектаров земель сельхозназначения. За последние 10 лет доля используемых угодий возросла на 20% и по итогам прошлого года достигла 62,2%, а по пашне – почти 70%", - говорится в сообщении. По словам Шапши, проведена большая работа по инвентаризации, оцифровке неиспользуемых земельных участков. Усилен муниципальный контроль за соблюдением земельного законодательства. Органы местного самоуправления получают поддержку в проведении проверок. Губернатор подчеркнул, что эта успешная практика недавно была отмечена в Совете Федерации. По информации регионального минсельхоза, в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса создается единая федеральная карта-схема сельхозземель. Калужская область как пилотный проект совместно с Минсельхозом России сформировала перечни участков, подлежащих вовлечению в оборот в первоочередном порядке, в том числе за счет процедуры изъятия. На данный момент перечни включают почти 10 тысяч территорий общей площадью более 170 тысяч гектаров.
КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Доля используемых сельскохозяйственных земель в Калужской области выросла на 20% за десять лет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в понедельник Владиславу Шапше доложили об изъятии неиспользуемых земельных участков для вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот.
"Владислав Шапша напомнил, что область располагает порядка 1,1 миллиона гектаров земель сельхозназначения. За последние 10 лет доля используемых угодий возросла на 20% и по итогам прошлого года достигла 62,2%, а по пашне – почти 70%", - говорится в сообщении.
По словам Шапши, проведена большая работа по инвентаризации, оцифровке неиспользуемых земельных участков. Усилен муниципальный контроль за соблюдением земельного законодательства. Органы местного самоуправления получают поддержку в проведении проверок. Губернатор подчеркнул, что эта успешная практика недавно была отмечена в Совете Федерации.
По информации регионального минсельхоза, в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса создается единая федеральная карта-схема сельхозземель. Калужская область как пилотный проект совместно с Минсельхозом России сформировала перечни участков, подлежащих вовлечению в оборот в первоочередном порядке, в том числе за счет процедуры изъятия. На данный момент перечни включают почти 10 тысяч территорий общей площадью более 170 тысяч гектаров.
