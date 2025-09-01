Рейтинг@Mail.ru
На Украине удивились словам Зеленского о территориях - РИА Новости, 01.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 01.09.2025
На Украине удивились словам Зеленского о территориях
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не желает и не может решать вопрос утраченных территорий дипломатическим путем из-за влияния западных лидеров, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Никакой дипломатии Зеленский не хочет, и ее не дадут применить "союзники". Их задача ни в коем случае не допустить даже теоретической возможности объединения России, Украины и Беларуси в экономический альянс, потому что это поставит под угрозу гегемонию Франции и Германии в Европе", — написал он.Так политик прокомментировал слова главы киевского режима о невозможности возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем и о необходимости искать дипломатические варианты. При этом до этого он неоднократно называл признание перехода утерянных территорий под российскую юрисдикцию "красной линией".Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что Киеву следует признать потерю территорий ради выживания.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не желает и не может решать вопрос утраченных территорий дипломатическим путем из-за влияния западных лидеров, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Никакой дипломатии Зеленский не хочет, и ее не дадут применить "союзники". Их задача ни в коем случае не допустить даже теоретической возможности объединения России, Украины и Беларуси в экономический альянс, потому что это поставит под угрозу гегемонию Франции и Германии в Европе", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
Вчера, 08:00
Так политик прокомментировал слова главы киевского режима о невозможности возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем и о необходимости искать дипломатические варианты. При этом до этого он неоднократно называл признание перехода утерянных территорий под российскую юрисдикцию "красной линией".
Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что Киеву следует признать потерю территорий ради выживания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Киев и Брюссель ведут друг друга к смерти
26 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
