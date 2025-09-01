https://ria.ru/20250901/zelenskiy-2038902622.html
На Украине удивились словам Зеленского о территориях
На Украине удивились словам Зеленского о территориях - РИА Новости, 01.09.2025
На Украине удивились словам Зеленского о территориях
Владимир Зеленский не желает и не может решать вопрос утраченных территорий дипломатическим путем из-за влияния западных лидеров, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не желает и не может решать вопрос утраченных территорий дипломатическим путем из-за влияния западных лидеров, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Никакой дипломатии Зеленский не хочет, и ее не дадут применить "союзники". Их задача ни в коем случае не допустить даже теоретической возможности объединения России, Украины и Беларуси в экономический альянс, потому что это поставит под угрозу гегемонию Франции и Германии в Европе", — написал он.Так политик прокомментировал слова главы киевского режима о невозможности возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем и о необходимости искать дипломатические варианты. При этом до этого он неоднократно называл признание перехода утерянных территорий под российскую юрисдикцию "красной линией".Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что Киеву следует признать потерю территорий ради выживания.
