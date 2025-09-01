https://ria.ru/20250901/zelenskiy-2038838766.html

Отец Илона Маска назвал Зеленского диктатором

Отец Илона Маска назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 01.09.2025

Отец Илона Маска назвал Зеленского диктатором

Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что считает Владимира Зеленского коррупционером и диктатором. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T13:14:00+03:00

2025-09-01T13:14:00+03:00

2025-09-01T13:14:00+03:00

в мире

россия

москва

эррол маск

илон маск

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:231:3064:1954_1920x0_80_0_0_986c6be78eb2bfc92e7062c8d9ee9992.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что считает Владимира Зеленского коррупционером и диктатором. "Мне (Владимир Зеленский) кажется коррупционером и диктатором", - заявил Эррол Маск в интервью газете Mundo. Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. Ранее Эррол Маск в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом.

https://ria.ru/20250901/zelenskij-2038749228.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, эррол маск, илон маск, владимир зеленский