13:14 01.09.2025
Отец Илона Маска назвал Зеленского диктатором
Отец Илона Маска назвал Зеленского диктатором
в мире
россия
москва
эррол маск
илон маск
владимир зеленский
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что считает Владимира Зеленского коррупционером и диктатором. "Мне (Владимир Зеленский) кажется коррупционером и диктатором", - заявил Эррол Маск в интервью газете Mundo. Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. Ранее Эррол Маск в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом.
в мире, россия, москва, эррол маск, илон маск, владимир зеленский
В мире, Россия, Москва, Эррол Маск, Илон Маск, Владимир Зеленский
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что считает Владимира Зеленского коррупционером и диктатором.
"Мне (Владимир Зеленский) кажется коррупционером и диктатором", - заявил Эррол Маск в интервью газете Mundo.
Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. Ранее Эррол Маск в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом.
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине
