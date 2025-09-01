https://ria.ru/20250901/zelenskiy-2038838766.html
Отец Илона Маска назвал Зеленского диктатором
Отец Илона Маска назвал Зеленского диктатором - РИА Новости, 01.09.2025
Отец Илона Маска назвал Зеленского диктатором
Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что считает Владимира Зеленского коррупционером и диктатором. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:14:00+03:00
2025-09-01T13:14:00+03:00
2025-09-01T13:14:00+03:00
в мире
россия
москва
эррол маск
илон маск
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:231:3064:1954_1920x0_80_0_0_986c6be78eb2bfc92e7062c8d9ee9992.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что считает Владимира Зеленского коррупционером и диктатором. "Мне (Владимир Зеленский) кажется коррупционером и диктатором", - заявил Эррол Маск в интервью газете Mundo. Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. Ранее Эррол Маск в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом.
https://ria.ru/20250901/zelenskij-2038749228.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8e0e3c5fec1fc3b2cef1c786489018d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, эррол маск, илон маск, владимир зеленский
В мире, Россия, Москва, Эррол Маск, Илон Маск, Владимир Зеленский
Отец Илона Маска назвал Зеленского диктатором
Отец Маска заявил, что считает Зеленского коррупционером и диктатором