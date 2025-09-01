https://ria.ru/20250901/zelenskij-2038929718.html

Фицо встретится с Зеленским в пятницу

Фицо встретится с Зеленским в пятницу - РИА Новости, 01.09.2025

Фицо встретится с Зеленским в пятницу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу встретится с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T19:09:00+03:00

2025-09-01T19:09:00+03:00

2025-09-01T19:09:00+03:00

в мире

словакия

роберт фицо

владимир зеленский

петер пеллегрини

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg

БРАТИСЛАВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу встретится с Владимиром Зеленским. "После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с украинскими президентом Владимиром Зеленским", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник. Фицо в конце июня говорил, что Зеленский его ненавидит, поэтому встречаться с ним нет смысла, а возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини на Украину будет исключительно символичным.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250901/zelenskiy-2038902622.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, петер пеллегрини, украина