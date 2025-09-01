https://ria.ru/20250901/zelenskij-2038929718.html
Фицо встретится с Зеленским в пятницу
Фицо встретится с Зеленским в пятницу - РИА Новости, 01.09.2025
Фицо встретится с Зеленским в пятницу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу встретится с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 01.09.2025
БРАТИСЛАВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу встретится с Владимиром Зеленским. "После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с украинскими президентом Владимиром Зеленским", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник. Фицо в конце июня говорил, что Зеленский его ненавидит, поэтому встречаться с ним нет смысла, а возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини на Украину будет исключительно символичным.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
