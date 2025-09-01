Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине - РИА Новости, 01.09.2025
05:59 01.09.2025
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине - РИА Новости, 01.09.2025
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине
Владимир Зеленский может опасаться проявлять гибкость в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине из страха перед возможным покушением со стороны... РИА Новости, 01.09.2025
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский может опасаться проявлять гибкость в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине из страха перед возможным покушением со стороны радикальных националистов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Согласно опросу Gallup, проведённому всего месяц назад, подавляющее большинство украинцев заявили, что хотят прекращения войны на основе переговоров. Зеленский не проявляет способности к этому. Опять же, будь то из-за личных ограничений или, как мне говорили, из-за его страха потерять жизнь от рук радикальных националистов, если он попытается пойти на компромисс, — я не знаю. Я бы не хотел быть на его месте, но я не верю, что он представляет интересы украинского народа", — сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп отметил, что ему с Путиным удалось согласовать многие пункты украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, колумбийский университет, оон, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Колумбийский университет, ООН, Евросоюз
Экономист объяснил, почему Зеленский боится компромисса по Украине

Сакс не исключил, что Зеленский боится покушения со стороны националистов

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский может опасаться проявлять гибкость в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине из страха перед возможным покушением со стороны радикальных националистов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Согласно опросу Gallup, проведённому всего месяц назад, подавляющее большинство украинцев заявили, что хотят прекращения войны на основе переговоров. Зеленский не проявляет способности к этому. Опять же, будь то из-за личных ограничений или, как мне говорили, из-за его страха потерять жизнь от рук радикальных националистов, если он попытается пойти на компромисс, — я не знаю. Я бы не хотел быть на его месте, но я не верю, что он представляет интересы украинского народа", — сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп отметил, что ему с Путиным удалось согласовать многие пункты украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума
