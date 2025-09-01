https://ria.ru/20250901/zaraysk-2038894400.html

Новое здание школы №1 открылось в подмосковном Зарайске в День знаний

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новое здание школы №1 имени дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова открылось в подмосковном Зарайске в День знаний, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Это одно из 26 новых учебных заведений, которые в понедельник впервые распахнули свои двери в Подмосковье. Школа №1 – старейшая в Зарайске, она носит имя Виктора Леонова, который родился в этом городе, защищал Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Одновременную закладку 20 учебных заведений, в том числе этого, дали в 2022 году губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. В понедельник школа начала свою работу, став первой, построенной в округе за 35 лет. Воробьев приехал сюда в День знаний, посетил торжественную линейку, пообщался с учителями и угостил детей мороженым. "Рад видеть здесь первоклассников, пока я к вам шел, родители мне сказали, что все вы большие молодцы, все готовились к школе. Приятно видеть и самых старших – одиннадцатиклассников. В конце учебного года вы уже закончите школу, и вас ждет новая жизнь. Мы очень хотим, чтобы у вас все получилось, чтобы самые смелые ваши мечты сбылись, и те цели, которые вы поставили по поступлению в вузы, свершились. В лице директора школы Елены Николаевны Беликовой хочу сказать слова благодарности всей команде учителей. Просторную красивую школу можно построить, но еще важнее – преподаватели. Благодаря вашей самоотдаче, вдохновению здесь полностью собрана команда педагогов, которая, надеюсь, себя реализует. Хочу также поблагодарить родителей, с которыми мы пообщались. Я очень надеюсь, что эта школа даст новые возможности для ваших детей", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Ранее школа №1 располагалась в трех старых зданиях – 1812, 1873 и 1930 годов постройки, которые уже не отвечали современным требованиям. На данный момент "СШ №1 им. В. Н. Леонова" – это современный воспитательно-образовательный комплекс, включающий основное здание на 825 учащихся, школу в деревне Авдеево и три детских сада. Здесь есть все для того, чтобы детям было комфортно и интересно – лаборатории, мастерские, два больших спортивных и актовый залы, столовая на более 400 мест, стадион (открытый в свободное время для жителей), зоны для прогулок и отдыха. Организованы три школьных автобуса, чтобы доставлять детей на учебу. В новой школе планируют также открыть математические классы под наставничеством Технолицея имени Долгих, кружки по инженерии, логике, занятия для олимпиадников. Запустят и агрокласс с курсами по агробизнесу, биотехнологиям, ландшафтному дизайну – в Зарайске активно развивается сельское хозяйство, поэтому важно, чтобы еще со школьной скамьи можно было подготавливать кадры. Школа №1 работает в формате полного дня – с 8 до 18 часов. Дети здесь могут не только учиться, но также заниматься спортом (реализуется проект "Самбо в школе"), посещать кружки, отдыхать и готовить уроки. В штате – более 50 специалистов. В этом году привлекли опытного учителя математики из Москвы, а также двух целевиков и одного молодого педагога – студента вуза. Губернатор добавил, что в регионе строится много школ – больше 30 ежегодно. И много ремонтируется, откроется 57 по президентской программе. Но ключевая задача – собрать учителей, чтобы в новых стенах можно было рассчитывать на качественное образование.

