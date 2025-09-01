Захарова прокомментировала решение Литвы о восстановлении болот
Захарова иронично прокомментировала решение Литвы о воссоздании болот для защиты
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала решение Литвы о воссоздании осушенных болот для "защиты" на границе с Белоруссией, отметив, что теперь там неспокойно из-за планов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, польского премьера Дональда Туска и директора литовского фонда.
"На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), Туск и Забляукис (директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис. — Прим. ред.) решают, как ее модернизировать", — написала Захарова.
Ранее в воскресенье Забляцкис заявил, что планируется восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией. Общая площадь болот в пограничной зоне — около 60 тысяч гектаров. Директор фонда также призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и "использовать природу для защиты" на границе с Россией и Белоруссией.
Туск ранее пообещал защитить польскую границу "большой современной армией", признав, что это грозит республике большим дефицитом бюджета.
