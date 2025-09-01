https://ria.ru/20250901/zaharova-2038722851.html

Захарова прокомментировала решение Литвы о восстановлении болот

Захарова прокомментировала решение Литвы о восстановлении болот - РИА Новости, 01.09.2025

Захарова прокомментировала решение Литвы о восстановлении болот

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала решение Литвы о воссоздании осушенных болот для "защиты"... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T00:17:00+03:00

2025-09-01T00:17:00+03:00

2025-09-01T09:16:00+03:00

в мире

литва

белоруссия

россия

дональд туск

мария захарова

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/24/1563022455_0:20:2650:1511_1920x0_80_0_0_b8a33550c26b6b6a17df2759a13c98c3.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала решение Литвы о воссоздании осушенных болот для "защиты" на границе с Белоруссией, отметив, что теперь там неспокойно из-за планов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, польского премьера Дональда Туска и директора литовского фонда. "На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), Туск и Забляукис (директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис. — Прим. ред.) решают, как ее модернизировать", — написала Захарова. Ранее в воскресенье Забляцкис заявил, что планируется восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией. Общая площадь болот в пограничной зоне — около 60 тысяч гектаров. Директор фонда также призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и "использовать природу для защиты" на границе с Россией и Белоруссией. Туск ранее пообещал защитить польскую границу "большой современной армией", признав, что это грозит республике большим дефицитом бюджета.

https://ria.ru/20250831/ideya-2038707291.html

https://ria.ru/20250110/zaharova-1993086165.html

литва

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, литва, белоруссия, россия, дональд туск, мария захарова, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия