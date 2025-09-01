https://ria.ru/20250901/zaderzhanie-2038793229.html
Задержанный житель Тамбовской области рассказал о поручениях с Украины
Задержанный житель Тамбовской области рассказал о поручениях с Украины
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Задержанный житель Тамбовской области рассказал, что украинский куратор поручил ему забрать из тайника якобы разрешенную технику, видео с признанием обнародовала ФСБ России. Как сообщила ФСБ, силовики задержали жителя Тамбовской области, который сотрудничал со спецслужбами Украины. Он извлек из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов. Возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются. На видео задержанный рассказал, что украинский куратор обещал ему заработок за сотрудничество. "В ходе дальнейшего общения мне было обозначено, что мне нужно будет из схрона, тайника, изъять некоторые вещи. Меня заверили, что это будет техника, электроника, что-то подобное, но никаким образом не запрещенные вещи", - сказал задержанный.
Задержание жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины
ФСБ показала видео задержания жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины.
Украинские спецслужбы поручили тамбовчанину забрать якобы технику из тайника