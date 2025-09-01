https://ria.ru/20250901/zaderzhanie-2038792405.html
Появились кадры задержания жителя Тамбовской области, работавшего на Киев
Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео задержания жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео задержания жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины. ФСБ ранее сообщала, что была выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. На видео, обнародованном российской спецслужбой, видно, как оперативники задерживают злоумышленника на улице и увозят его.
Россия, Украина, Тамбовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
