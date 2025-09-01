Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания жителя Тамбовской области, работавшего на Киев - РИА Новости, 01.09.2025
10:30 01.09.2025
Появились кадры задержания жителя Тамбовской области, работавшего на Киев
Появились кадры задержания жителя Тамбовской области, работавшего на Киев
Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео задержания жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины.
россия
украина
тамбовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео задержания жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины. ФСБ ранее сообщала, что была выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. На видео, обнародованном российской спецслужбой, видно, как оперативники задерживают злоумышленника на улице и увозят его. ​
россия
украина
тамбовская область
2025
Задержание жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины
россия, украина, тамбовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Украина, Тамбовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Появились кадры задержания жителя Тамбовской области, работавшего на Киев

ФСБ показала видео задержания работавшего на спецслужбы Украины россиянина

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео задержания жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины.
ФСБ ранее сообщала, что была выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
На видео, обнародованном российской спецслужбой, видно, как оперативники задерживают злоумышленника на улице и увозят его. ​
Задержание членов банды, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров
ФСБ показала кадры задержания людей, обеспечивавших работу мошенников
5 мая, 10:19
 
Россия Украина Тамбовская область Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Безопасность
 
 
