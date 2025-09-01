https://ria.ru/20250901/zabaykale-2038869306.html
Забайкалье получит более 8 миллионов рублей на поддержку бизнеса
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 8 миллионов рублей получит Забайкальский край на обеспечение работы центров "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Всего власти России направят 1 миллиард рублей на поддержку данных центров по всей стране. Такая дополнительная помощь призвана масштабировать программу помощи участникам СВО, планирующим заняться бизнесом. "В Забайкалье работа по вовлечению участников СВО в бизнес уже активно ведется. Мы провели обучающий интенсив в рамках федеральной программы "СВОй бизнес" (обучали азам предпринимательства), также Гарантийный фонд Забайкалья уже бесплатно предоставляет поручительство по кредитам, займам, банковским гарантиям для участников СВО, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства", — сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Вся господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
