Забайкалье получит более 8 миллионов рублей на поддержку бизнеса
15:26 01.09.2025 (обновлено: 17:48 01.09.2025)
Забайкалье получит более 8 миллионов рублей на поддержку бизнеса
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 8 миллионов рублей получит Забайкальский край на обеспечение работы центров "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Всего власти России направят 1 миллиард рублей на поддержку данных центров по всей стране. Такая дополнительная помощь призвана масштабировать программу помощи участникам СВО, планирующим заняться бизнесом. "В Забайкалье работа по вовлечению участников СВО в бизнес уже активно ведется. Мы провели обучающий интенсив в рамках федеральной программы "СВОй бизнес" (обучали азам предпринимательства), также Гарантийный фонд Забайкалья уже бесплатно предоставляет поручительство по кредитам, займам, банковским гарантиям для участников СВО, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства", — сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Вся господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
© Фото : правительство Московской областиВывеска центра оказания услуг "Мой бизнес"
© Фото : правительство Московской области
Вывеска центра оказания услуг "Мой бизнес". Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 8 миллионов рублей получит Забайкальский край на обеспечение работы центров "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего власти России направят 1 миллиард рублей на поддержку данных центров по всей стране.
Такая дополнительная помощь призвана масштабировать программу помощи участникам СВО, планирующим заняться бизнесом.
"В Забайкалье работа по вовлечению участников СВО в бизнес уже активно ведется. Мы провели обучающий интенсив в рамках федеральной программы "СВОй бизнес" (обучали азам предпринимательства), также Гарантийный фонд Забайкалья уже бесплатно предоставляет поручительство по кредитам, займам, банковским гарантиям для участников СВО, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства", — сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Вся господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Число МСП-производителей школьного оборудования выросло на 59% в России
28 августа, 10:00
Число МСП-производителей школьного оборудования выросло на 59% в России
28 августа, 10:00
 
