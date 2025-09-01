https://ria.ru/20250901/zabaykale-2038869306.html

Забайкалье получит более 8 миллионов рублей на поддержку бизнеса

Забайкалье получит более 8 миллионов рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости, 01.09.2025

Забайкалье получит более 8 миллионов рублей на поддержку бизнеса

Более 8 миллионов рублей получит Забайкальский край на обеспечение работы центров "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:26:00+03:00

2025-09-01T15:26:00+03:00

2025-09-01T17:48:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

забайкальский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93a743a7c59f3f9c1696f744e45a45f0.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 8 миллионов рублей получит Забайкальский край на обеспечение работы центров "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Всего власти России направят 1 миллиард рублей на поддержку данных центров по всей стране. Такая дополнительная помощь призвана масштабировать программу помощи участникам СВО, планирующим заняться бизнесом. "В Забайкалье работа по вовлечению участников СВО в бизнес уже активно ведется. Мы провели обучающий интенсив в рамках федеральной программы "СВОй бизнес" (обучали азам предпринимательства), также Гарантийный фонд Забайкалья уже бесплатно предоставляет поручительство по кредитам, займам, банковским гарантиям для участников СВО, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства", — сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Вся господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250828/proizvoditeli-2038018666.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край