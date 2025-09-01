Рейтинг@Mail.ru
Началась обкатка новых трамвайных путей в Дзержинском районе Ярославля
23:10 01.09.2025 (обновлено: 23:11 01.09.2025)
Началась обкатка новых трамвайных путей в Дзержинском районе Ярославля
Началась обкатка новых трамвайных путей в Дзержинском районе Ярославля
Обкатка новых трамвайных путей началась в Дзержинском районе Ярославля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 01.09.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Обкатка новых трамвайных путей началась в Дзержинском районе Ярославля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Началась обкатка новых трамвайных путей в Дзержинском районе Ярославля. Работы идут на участке от больницы №9 до трамвайного депо. Это важный этап модернизации трамвайной сети, которую мы проводим по концессии с компанией "Мовиста". С 15 сентября планируем возобновить движение трамваев в Дзержинском районе Ярославля. По маршруту "ЯМЗ" – "Больница №9" будут курсировать 12 новых вагонов", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Как пояснил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, обкатка проводится на спецвагоне и на старых моделях трамваев. Это делается для того, чтобы сохранить новый подвижной состав. "Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными в связи с возобновлением трамвайного движения", – сказал Роман Душко. По данным Душко, планируется, что процесс обкатки займет чуть больше недели и завершится в первой декаде сентября. Затем, по словам генерального директора ООО "Мовиста регионы Ярославль" Павла Копырина, начнутся заключительные работы по выправке путей и постусадочный ремонт, чтобы все было готово для запуска движения. Работа по модернизации трамвайного сообщения в Ярославле организована в рамках концессионного соглашения с компанией "Мовиста регионы Ярославль", отмечают в правительстве области. Соглашение предусматривает обновление более 45 километров трамвайных путей, реконструкцию двух путепроводов и депо, модернизацию шести тяговых подстанций, строительство диспетчерского центра и создание новой электросети. Также приобретено 47 новых, современных трамваев.
Центр Ярославля
Центр Ярославля. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Обкатка новых трамвайных путей началась в Дзержинском районе Ярославля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Началась обкатка новых трамвайных путей в Дзержинском районе Ярославля. Работы идут на участке от больницы №9 до трамвайного депо. Это важный этап модернизации трамвайной сети, которую мы проводим по концессии с компанией "Мовиста". С 15 сентября планируем возобновить движение трамваев в Дзержинском районе Ярославля. По маршруту "ЯМЗ" – "Больница №9" будут курсировать 12 новых вагонов", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Как пояснил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, обкатка проводится на спецвагоне и на старых моделях трамваев. Это делается для того, чтобы сохранить новый подвижной состав.
"Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными в связи с возобновлением трамвайного движения", – сказал Роман Душко.
По данным Душко, планируется, что процесс обкатки займет чуть больше недели и завершится в первой декаде сентября. Затем, по словам генерального директора ООО "Мовиста регионы Ярославль" Павла Копырина, начнутся заключительные работы по выправке путей и постусадочный ремонт, чтобы все было готово для запуска движения.
Работа по модернизации трамвайного сообщения в Ярославле организована в рамках концессионного соглашения с компанией "Мовиста регионы Ярославль", отмечают в правительстве области. Соглашение предусматривает обновление более 45 километров трамвайных путей, реконструкцию двух путепроводов и депо, модернизацию шести тяговых подстанций, строительство диспетчерского центра и создание новой электросети. Также приобретено 47 новых, современных трамваев.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Новый крупный медицинский центр построят в Ярославле
29 августа, 21:14
 
Ярославская область, Ярославль, Дзержинский район, Ярославская область, Михаил Евраев
 
 
