Обкатка новых трамвайных путей началась в Дзержинском районе Ярославля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 01.09.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Обкатка новых трамвайных путей началась в Дзержинском районе Ярославля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Началась обкатка новых трамвайных путей в Дзержинском районе Ярославля. Работы идут на участке от больницы №9 до трамвайного депо. Это важный этап модернизации трамвайной сети, которую мы проводим по концессии с компанией "Мовиста". С 15 сентября планируем возобновить движение трамваев в Дзержинском районе Ярославля. По маршруту "ЯМЗ" – "Больница №9" будут курсировать 12 новых вагонов", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Как пояснил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, обкатка проводится на спецвагоне и на старых моделях трамваев. Это делается для того, чтобы сохранить новый подвижной состав. "Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными в связи с возобновлением трамвайного движения", – сказал Роман Душко. По данным Душко, планируется, что процесс обкатки займет чуть больше недели и завершится в первой декаде сентября. Затем, по словам генерального директора ООО "Мовиста регионы Ярославль" Павла Копырина, начнутся заключительные работы по выправке путей и постусадочный ремонт, чтобы все было готово для запуска движения. Работа по модернизации трамвайного сообщения в Ярославле организована в рамках концессионного соглашения с компанией "Мовиста регионы Ярославль", отмечают в правительстве области. Соглашение предусматривает обновление более 45 километров трамвайных путей, реконструкцию двух путепроводов и депо, модернизацию шести тяговых подстанций, строительство диспетчерского центра и создание новой электросети. Также приобретено 47 новых, современных трамваев.
