Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО
Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 01.09.2025
Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что ставил задачу вступления Украины в Евросоюз, несмотря на некорректное поведение и высокомерие европейцев,...
2025-09-01T14:58:00+03:00
2025-09-01T14:58:00+03:00
2025-09-01T16:14:00+03:00
украина
нато
в мире
виктор янукович
киев
россия
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038865095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f41c449d010e20c75c61b46624de20ad.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что ставил задачу вступления Украины в Евросоюз, несмотря на некорректное поведение и высокомерие европейцев, но при этом всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств — членов ШОС, заявил, что одна из причин кризиса на Украине заключается в постоянных попытках Запада втянуть эту страну в НАТО, что, как многократного подчеркивала Москва, представляет прямую угрозу безопасности России. По словам президента России, в результате госпереворота на Украине в 2014 году было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО."Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС. Ставил, в конечном счете, задачу вступления Украины в Евросоюз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложностей экономической ситуации на Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли. Но этот процесс — вступление Украины в ЕС — я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к Гражданской войне", — сказал Янукович журналистам.Путин в своем выступлении также отмечал, что кризис на Украине возник не в результате "нападения", а в результате государственного переворота, который был поддержан и спровоцирован Западом.Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой, заявил Путин.
украина
киев
россия
Янукович о сближении Украины с ЕС и вступлении ее в НАТО
Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно. Кроме того, экс-президент отметил, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. И добавил, что вступление Киева в альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне. Сегодня Путин заявлял, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине.
Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО
