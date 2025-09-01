https://ria.ru/20250901/vtb-2038888946.html

Объем инвестпроектов в Арктике и на Дальнем Востоке вырос, сообщили в ВТБ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2025 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ запланировали инвестиций в проекты, реализуемые в льготных правовых режимах Дальнего Востока и Арктики, в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщил член правления банка Руслан Еременко в преддверии ВЭФ-2025. Средний объем увеличился с 386 миллионов рублей до 591 миллиона на инвестпроект. Общий — составил 33,1 миллиарда рублей. Наибольший — приходится на Забайкалье (13,7 миллиарда рублей), Приморский край (7 миллиардов) и Камчатку (4,3 миллиарда). В отраслевой структуре таких предприятий лидируют сферы строительства, туризма и услуг. "За 10 лет работы механизма преференциальных режимов на Дальнем Востоке клиенты ВТБ инвестировали 253 миллиарда рублей, создали более 48 тысяч рабочих мест. Значительная часть инвестиций резидентов направлена на модернизацию социальной инфраструктуры, в том числе на строительство жилья. Это способствует решению задач по притоку и удержанию квалицированных специалистов — необходимого условия для дальнейшего развития экономики макрорегиона. Высокая динамика внутреннего туризма поддерживает инвестиции в индустрию гостеприимства в точках притяжения — на Камчатке, в Приморье и на Сахалине", — приводит пресс-служба банка слова Еременко. Он уточнил, что финансовая организация готова к работе с бизнесом в рамках запускаемого на Дальнем Востоке механизма международных ТОР (законы о МТОР вступают с силу с 1 января 2026). Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.

