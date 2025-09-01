https://ria.ru/20250901/vsu-2038889672.html
ВСУ не заботятся о мирных жителях в Купянске, заявил Марочко
2025-09-01T16:15:00+03:00
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. ВСУ не заботятся о мирных жителях в Купянске Харьковской области, эвакуация последние две недели не проводилась, заявил военный эксперт Андрей Марочко. "В городе нет электричества, связи, не работают магазины, аптеки. Защита гражданских у вооруженных формирований Украины, мягко говоря, не в приоритетных задачах. Эвакуация населения, по моей информации, последние две недели не проводилась", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о гуманитарной ситуации в Купянске, за который идут бои в Харьковской области. Он уточнил, что по данным месячной давности, в городе оставались порядка 800 человек, сейчас точных данных нет. Начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов 30 августа заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован.
