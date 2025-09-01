Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили багги и пикап ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 01.09.2025
ВС России уничтожили багги и пикап ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили багги и пикап ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили багги и пикап ВСУ в ДНР
Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап и багги ВСУ в районе Дроновки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап и багги ВСУ в районе Дроновки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Операторы БпЛА "Южной" группировки в ходе ведения охоты на вражескую технику в прифронтовой полосе обнаружили и уничтожили на ходу две единицы автомобильной техники противника – пикап снабжения и багги", - сказали в ведомстве. В МО добавили, что уничтожение путей сообщения в прифронтовой полосе является одним из важных направлений работы операторов БпЛА "Южной" группировки войск – лишение передовых позиций противника снабжения и срыв ротационных мероприятий способствуют успешному продвижению штурмовых подразделений российской армии.
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили багги и пикап ВСУ в ДНР

Минобороны: операторы БПЛА уничтожили пикап и багги ВСУ в районе Дроновки в ДНР

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап и багги ВСУ в районе Дроновки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
"Операторы БпЛА "Южной" группировки в ходе ведения охоты на вражескую технику в прифронтовой полосе обнаружили и уничтожили на ходу две единицы автомобильной техники противника – пикап снабжения и багги", - сказали в ведомстве.
В МО добавили, что уничтожение путей сообщения в прифронтовой полосе является одним из важных направлений работы операторов БпЛА "Южной" группировки войск – лишение передовых позиций противника снабжения и срыв ротационных мероприятий способствуют успешному продвижению штурмовых подразделений российской армии.
