ВС России уничтожили багги и пикап ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили багги и пикап ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.09.2025
ВС России уничтожили багги и пикап ВСУ в ДНР
Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап и багги ВСУ в районе Дроновки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап и багги ВСУ в районе Дроновки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Операторы БпЛА "Южной" группировки в ходе ведения охоты на вражескую технику в прифронтовой полосе обнаружили и уничтожили на ходу две единицы автомобильной техники противника – пикап снабжения и багги", - сказали в ведомстве. В МО добавили, что уничтожение путей сообщения в прифронтовой полосе является одним из важных направлений работы операторов БпЛА "Южной" группировки войск – лишение передовых позиций противника снабжения и срыв ротационных мероприятий способствуют успешному продвижению штурмовых подразделений российской армии.
