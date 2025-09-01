https://ria.ru/20250901/vsu-2038886588.html

ВС России уничтожили багги и пикап ВСУ в ДНР

Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап и багги ВСУ в районе Дроновки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T16:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_bb3cba008a2afbcb3fcc7f79aa034206.jpg

ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап и багги ВСУ в районе Дроновки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Операторы БпЛА "Южной" группировки в ходе ведения охоты на вражескую технику в прифронтовой полосе обнаружили и уничтожили на ходу две единицы автомобильной техники противника – пикап снабжения и багги", - сказали в ведомстве. В МО добавили, что уничтожение путей сообщения в прифронтовой полосе является одним из важных направлений работы операторов БпЛА "Южной" группировки войск – лишение передовых позиций противника снабжения и срыв ротационных мероприятий способствуют успешному продвижению штурмовых подразделений российской армии.

донецкая народная республика

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)