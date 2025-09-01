Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области погиб мирный житель в результате обстрелов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 01.09.2025
В Херсонской области погиб мирный житель в результате обстрелов ВСУ
В Херсонской области погиб мирный житель в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025
В Херсонской области погиб мирный житель в результате обстрелов ВСУ
Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате удара ВСУ по Алешкам, еще один человек ранен в ходе обстрела боевиками киевского режима Голой... РИА Новости, 01.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате удара ВСУ по Алешкам, еще один человек ранен в ходе обстрела боевиками киевского режима Голой Пристани, всего за сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 60 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ, в Алешках погиб мирный житель, двое получили ранения, в Голой Пристани ранения получил один житель. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Семь ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА. Таким образом, всего было зафиксировано 60 ударов", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Алешки, Голая Пристань, Новая Маячка, Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
В Херсонской области погиб мирный житель в результате обстрелов ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате удара ВСУ по Алешкам, еще один человек ранен в ходе обстрела боевиками киевского режима Голой Пристани, всего за сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 60 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ, в Алешках погиб мирный житель, двое получили ранения, в Голой Пристани ранения получил один житель. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Семь ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА. Таким образом, всего было зафиксировано 60 ударов", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Алешки, Голая Пристань, Новая Маячка, Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
