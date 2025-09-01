https://ria.ru/20250901/vsu-2038754419.html
ВСУ начали бросать в штурм в Харьковской области возрастных военнослужащих
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВСУ на харьковском направлении бросают на штурм возрастных военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В пограничных отрядах возрастных военнослужащих переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп", - сказал собеседник агентства. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
