Песков оценил встречи Путина с Моди и Эрдоганом
Песков оценил встречи Путина с Моди и Эрдоганом - РИА Новости, 01.09.2025
Песков оценил встречи Путина с Моди и Эрдоганом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными контактами встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и...
2025-09-01T15:00:00+03:00
2025-09-01T15:00:00+03:00
2025-09-01T15:14:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными контактами встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС."Это очень важные контакты и с Индией, и с Турцией. Нас объединяют очень многопрофильные отношения в самых различных областях. Было о чем поговорить", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Новости
ru-RU
Песков оценил встречи Путина с Моди и Эрдоганом
