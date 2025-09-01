https://ria.ru/20250901/vstrecha-2038856790.html

Путин встретился с Минь Тинем, Рахмоном, Моди и Эрдоганом

Путин встретился с Минь Тинем, Рахмоном, Моди и Эрдоганом - РИА Новости, 01.09.2025

Путин встретился с Минь Тинем, Рахмоном, Моди и Эрдоганом

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидером Индии Нарендрой Моди,... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T14:49:00+03:00

2025-09-01T14:49:00+03:00

2025-09-01T18:42:00+03:00

в мире

саммит шос в китае в 2025 году

шос

владимир путин

вьетнам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038860126_500:74:3145:1562_1920x0_80_0_0_d699754eabc37fea1dab01549b766f09.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Непала Шарма Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине."У руководителей правительств всегда очень большая повестка взаимодействия в практической сфере между Вьетнамом и Россией", — сказал Путин на встрече с Минь Тинем.Российский лидер отметил, что выполняются все поставленные задачи по развитию отношений между Москвой и Ханоем. Он позитивно оценил развитие экономического сотрудничества между странами."У нас настолько глубокие отношения между нашими странами, между нашими народами, что мы всегда рады возможности использовать любой случай для наших прямых контактов", — добавил Путин.Премьер Вьетнама согласился, что у них обширная повестка дня."Дорогой товарищ, в самом деле, было бы очень странно, если бы в такие моменты мы не встречались, потому что в самом деле у нас очень широкая повестка дня, многое необходимо обсуждать, в частности те соглашения, которые были достигнуты между нами, которые подлежат реализации", — сказал он.Минь Тинь поблагодарил Путина за возможность провести беседу. Он участвует в мероприятиях саммита в качестве гостя принимающей стороны.Также президент встретился с Рахмоном. Он подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес, включая экономику. Политики обсудили подготовку саммита СНГ, встречи в формате "Центральная Азия — Россия" в Душанбе, а также государственный визит в Таджикистан.Перед этим Путин провел переговоры с Моди. Российский лидер отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, страны тесно координируют усилия на международной арене.По его словам, Россия и Индия десятилетиями поддерживают особые отношения — дружеские, доверительные. Они носят непартийный характер и поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран.Как рассказал Моди, политики обсудили сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах. Он назвал состоявшуюся встречу отличной.Затем Путин провел переговоры с Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании."Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере",— отметил президент.Путин подчеркнул, что доволен темпом развития торговли стран, товарооборот в первом полугодии вырос на три процента. Он также подчеркнул, что Россия рассматривает Турцию как надежного, проверенного временем партнера и в двусторонних делах, и на международной арене.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что у Путина было много двусторонних встреч на полях ШОС."Были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине", — отметил он.После этого российский лидер встретился с премьером Непала. Он предложил подумать о возможности углубления и расширения двустороннего сотрудничества по разным направлениям.Путин так же планирует провести переговоры с президентом Ирана. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимает участие Владимир Путин. Также у президента запланированы встречи с иностранными лидерами.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/sammit-2038828694.html

https://ria.ru/20250901/vstrecha-2038780498.html

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и премьер-министр Вьетнама перед двусторонней встречей Владимир Путин и Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь направляются на двустороннюю встречу. 2025-09-01T14:49 true PT0M18S

Встреча Путина и Рахмона Встреча Путина и Рахмона. 2025-09-01T14:49 true PT2M12S

Беседа Путина с премьер-министром Индии Беседа Путина с премьер-министром Индии. 2025-09-01T14:49 true PT0M41S

Путин о роли Турции в урегулировании украинского кризиса Путин о роли Турции в урегулировании украинского кризиса. 2025-09-01T14:49 true PT0M28S

Беседа Путина с Эрдоганом Беседа Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 2025-09-01T14:49 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саммит шос в китае в 2025 году, шос, владимир путин, вьетнам