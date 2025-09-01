https://ria.ru/20250901/voronezh-2038956255.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области", - написал он в Telegram-канале.
