В Венгрии ожидают рекордного объема поставок российского газа к концу года
14:28 01.09.2025 (обновлено: 17:48 01.09.2025)
В Венгрии ожидают рекордного объема поставок российского газа к концу года
в мире
венгрия
россия
сербия
александр новак
петер сийярто
турецкий поток
БУДАПЕШТ, 1 сен - РИА Новости. Венгрия с начала года получила из России более пяти миллиардов кубометров газа, к концу 2025 года будет побит рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Позавчера мы превысили отметку в пять миллиардов кубометров газа с начала года. Это означает, что к концу года будет побит новый рекорд. Никогда ещё по газопроводу "Турецкий поток" в Венгрию не поступало столько газа за год, как в этом", - приводит слова Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович агентство MTI.Министр уточнил, что в день из России в Венгрию поступает рекордный объем газа - около 21 миллиона кубометров.Сийярто 19 июня заявил в рамках ПМЭФ, что Венгрия в 2025 году планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа. Министр выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2024 году Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
в мире, венгрия, россия, сербия, александр новак, петер сийярто, турецкий поток
В мире, Венгрия, Россия, Сербия, Александр Новак, Петер Сийярто, Турецкий поток
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 1 сен - РИА Новости. Венгрия с начала года получила из России более пяти миллиардов кубометров газа, к концу 2025 года будет побит рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Позавчера мы превысили отметку в пять миллиардов кубометров газа с начала года. Это означает, что к концу года будет побит новый рекорд. Никогда ещё по газопроводу "Турецкий поток" в Венгрию не поступало столько газа за год, как в этом", - приводит слова Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович агентство MTI.
Министр уточнил, что в день из России в Венгрию поступает рекордный объем газа - около 21 миллиона кубометров.
Сийярто 19 июня заявил в рамках ПМЭФ, что Венгрия в 2025 году планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа. Министр выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2024 году Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
Экспорт российского газа в Европу вырос почти на семь процентов
В миреВенгрияРоссияСербияАлександр НовакПетер СийяртоТурецкий поток
 
 
