Замглавы МИД встретился с послом Венесуэлы в России
Замглавы МИД встретился с послом Венесуэлы в России
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, в рамках встречи, Москва выразила полную поддержку и солидарность с властями Венесуэлы в вопросе защиты национального суверенитета, сообщает внешнеполитическое ведомство. "Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом... С российской стороны подтверждена полная поддержка и солидарность с боливарианскими властями в вопросе защиты национального суверенитета, выражено решительное неприятие использования инструментов политического и силового давления на независимые государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. В свою очередь, посол Венесуэлы сообщил об усилиях руководства страны по стабилизации ситуации в республике. "Посол проинформировал об усилиях руководства Венесуэлы по сохранению внутренней стабильности с учетом нарастания внешних угроз", - добавили в МИД. Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, намечены шаги по укреплению стратегического партнерства.
