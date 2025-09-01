Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД встретился с послом Венесуэлы в России - РИА Новости, 01.09.2025
15:34 01.09.2025 (обновлено: 15:35 01.09.2025)
Замглавы МИД встретился с послом Венесуэлы в России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, в рамках встречи, Москва выразила полную поддержку и РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:34:00+03:00
2025-09-01T15:35:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
москва
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, в рамках встречи, Москва выразила полную поддержку и солидарность с властями Венесуэлы в вопросе защиты национального суверенитета, сообщает внешнеполитическое ведомство. "Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом... С российской стороны подтверждена полная поддержка и солидарность с боливарианскими властями в вопросе защиты национального суверенитета, выражено решительное неприятие использования инструментов политического и силового давления на независимые государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. В свою очередь, посол Венесуэлы сообщил об усилиях руководства страны по стабилизации ситуации в республике. "Посол проинформировал об усилиях руководства Венесуэлы по сохранению внутренней стабильности с учетом нарастания внешних угроз", - добавили в МИД. Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, намечены шаги по укреплению стратегического партнерства.
россия
венесуэла
москва
в мире, россия, венесуэла, москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Венесуэла, Москва, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков обсудил с послом Венесуэлы ситуацию в стране и выразил поддержку властям

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, в рамках встречи, Москва выразила полную поддержку и солидарность с властями Венесуэлы в вопросе защиты национального суверенитета, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом... С российской стороны подтверждена полная поддержка и солидарность с боливарианскими властями в вопросе защиты национального суверенитета, выражено решительное неприятие использования инструментов политического и силового давления на независимые государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
В свою очередь, посол Венесуэлы сообщил об усилиях руководства страны по стабилизации ситуации в республике.
"Посол проинформировал об усилиях руководства Венесуэлы по сохранению внутренней стабильности с учетом нарастания внешних угроз", - добавили в МИД.
Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, намечены шаги по укреплению стратегического партнерства.
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку перед угрозами США
30 августа, 02:46
 
В мире Россия Венесуэла Москва Сергей Рябков Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
