Узбекистан хочет расширить сотрудничество с российскими вузами, пишут СМИ
Власти Узбекистана хотят расширить сотрудничество с российскими вузами
Флаг Узбекистана . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 1 сен – РИА Новости. Власти Узбекистана видят необходимость более широкой кооперации с техническими вузами и научными центрами в Сибири, сообщает информационное агентство "Дунё" узбекистанского МИД.
По данным агентства, представительная делегация из Узбекистана приняла участие в очередном международном форум "Технопром 2025" в Новосибирске. Мероприятие традиционно объединило на своей площадке представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов и научных институтов России, стран СНГ и Евразии.
"В частности, в ходе панельной сессии генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров обратил внимание участников на необходимость более широкой кооперации технических вузов и научных центров Сибирского федерального округа с аналогичными центрами и высшими учебными заведениями нашей страны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Дунё".
Заместитель директора по научной работе и инновациям узбекистанского института химии растительных веществ Бурхон Эльмурадов отметил тот факт, что данный НИИ является одним из немногих на всем пространстве СНГ, специализирующийся на исследованиях и опытно-промышленных разработок субстанций лекарственных, сельскохозяйственных препаратов и бадов.
В рамках участия в форуме делегация Узбекистана провела ряд переговоров с представителями различных регионов Сибири, а также других областей России, по вопросу наращивания научно-технологического сотрудничества и обмена профессиональным опытом в IT сфере, добавили в агентстве.