Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики - РИА Новости, 01.09.2025
09:07 01.09.2025 (обновлено: 09:14 01.09.2025)
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики выразил уверенность, что страны и впредь будут всемерно наращивать взаимовыгодные связи.Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля."Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня независимости... Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Узбекистан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене и вносит конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной повестки дня.Отношения между Россией и Узбекистаном, как подчеркнул Путин, динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, налажена эффективная координация усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур."Желаю вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам благополучия и процветания", - заключил российский президент.
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики выразил уверенность, что страны и впредь будут всемерно наращивать взаимовыгодные связи.
Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня независимости... Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Узбекистан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене и вносит конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной повестки дня.
Отношения между Россией и Узбекистаном, как подчеркнул Путин, динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, налажена эффективная координация усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.
"Желаю вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам благополучия и процветания", - заключил российский президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, 27 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
Вчера, 16:37
 
