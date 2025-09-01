https://ria.ru/20250901/ukraina-2038948819.html

Украинские военные перестали верить в победу, считает источник

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские военные перестали верить в победу и ругают генштаб ВСУ за ложь о ситуации на линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В сети все больше распространяется видеороликов, где украинские командиры признаются, что им не победить в этом конфликте", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие. "Практически в каждом видео достается и генштабу ВСУ, который ежедневно кормит украинское население байками, что ситуация на фронте - "контролируемая", - добавил собеседник агентства.

