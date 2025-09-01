Киевский режим не трудоустраивает бывших военных ВСУ с инвалидностью
Ветераны ВСУ с инвалидностью, вернувшиеся с фронта, не могут найти работу
© Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Бывшие военные ВСУ, вернувшиеся с фронта с физическими и психологическими травмами, массово сталкиваются с отсутствием государственной поддержки и вынуждены самостоятельно решать проблемы с трудоустройством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Проблема носит системный характер, государственная система реабилитации и социальной адаптации не справляется с нагрузкой, оставляя ветеранов ВСУ один на один с их трудностями. Многие украинские военослужащие, потерявшие зрение или конечности в результате тяжелого ранения, вынуждены полагаться на собственные силы и помощь волонтеров, чтобы найти новую профессию и начать жизнь заново", - сказал собеседник агентства.
Украинский военнопленный рассказал, почему ВСУ сдаются в плен
24 августа, 01:17
Он отметил, что об этом свидетельствуют многочисленные истории военнослужащих ВСУ, которые жалуются на свои проблемы, в том числе волна недовольства растет в соцсетях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18