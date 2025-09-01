Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим не трудоустраивает бывших военных ВСУ с инвалидностью - РИА Новости, 01.09.2025
04:37 01.09.2025
Киевский режим не трудоустраивает бывших военных ВСУ с инвалидностью
Киевский режим не трудоустраивает бывших военных ВСУ с инвалидностью
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Бывшие военные ВСУ, вернувшиеся с фронта с физическими и психологическими травмами, массово сталкиваются с отсутствием государственной поддержки и вынуждены самостоятельно решать проблемы с трудоустройством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Проблема носит системный характер, государственная система реабилитации и социальной адаптации не справляется с нагрузкой, оставляя ветеранов ВСУ один на один с их трудностями. Многие украинские военослужащие, потерявшие зрение или конечности в результате тяжелого ранения, вынуждены полагаться на собственные силы и помощь волонтеров, чтобы найти новую профессию и начать жизнь заново", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что об этом свидетельствуют многочисленные истории военнослужащих ВСУ, которые жалуются на свои проблемы, в том числе волна недовольства растет в соцсетях.
вооруженные силы украины, в мире, украина
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Бывшие военные ВСУ, вернувшиеся с фронта с физическими и психологическими травмами, массово сталкиваются с отсутствием государственной поддержки и вынуждены самостоятельно решать проблемы с трудоустройством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Проблема носит системный характер, государственная система реабилитации и социальной адаптации не справляется с нагрузкой, оставляя ветеранов ВСУ один на один с их трудностями. Многие украинские военослужащие, потерявшие зрение или конечности в результате тяжелого ранения, вынуждены полагаться на собственные силы и помощь волонтеров, чтобы найти новую профессию и начать жизнь заново", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что об этом свидетельствуют многочисленные истории военнослужащих ВСУ, которые жалуются на свои проблемы, в том числе волна недовольства растет в соцсетях.
