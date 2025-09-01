https://ria.ru/20250901/ukraina-2038742835.html

Киевский режим не трудоустраивает бывших военных ВСУ с инвалидностью

2025-09-01T04:37:00+03:00

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Бывшие военные ВСУ, вернувшиеся с фронта с физическими и психологическими травмами, массово сталкиваются с отсутствием государственной поддержки и вынуждены самостоятельно решать проблемы с трудоустройством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Проблема носит системный характер, государственная система реабилитации и социальной адаптации не справляется с нагрузкой, оставляя ветеранов ВСУ один на один с их трудностями. Многие украинские военослужащие, потерявшие зрение или конечности в результате тяжелого ранения, вынуждены полагаться на собственные силы и помощь волонтеров, чтобы найти новую профессию и начать жизнь заново", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что об этом свидетельствуют многочисленные истории военнослужащих ВСУ, которые жалуются на свои проблемы, в том числе волна недовольства растет в соцсетях.

Дарья Буймова

