Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует поставить в Индию и Китай по пять миллионов тонн удобрений - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/udobreniya-2038809145.html
Россия планирует поставить в Индию и Китай по пять миллионов тонн удобрений
Россия планирует поставить в Индию и Китай по пять миллионов тонн удобрений - РИА Новости, 01.09.2025
Россия планирует поставить в Индию и Китай по пять миллионов тонн удобрений
Россия по итогам 2025 года планирует экспортировать в Индию и Китай по 5 миллионов тонн удобрений, рассказал журналистам президент Российской ассоциации... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:41:00+03:00
2025-09-01T11:41:00+03:00
экономика
индия
китай
россия
андрей гурьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:345:2955:2007_1920x0_80_0_0_d864471152e73a510c3f8cffbc9a3e06.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Россия по итогам 2025 года планирует экспортировать в Индию и Китай по 5 миллионов тонн удобрений, рассказал журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Ранее он сообщал, что Россия сохраняет динамику поставок удобрений в Китай на рекордном уровне 2024 года - по итогам прошлого года показатель составил 4,7 миллиона тонн, за январь-июль 2025 года экспортировано 2,7 миллиона тонн. В свою очередь поставки удобрений в Индию в первом полугодии 2025 года выросли на 20%, до 2,5 миллионов тонн. "В Индию мы уже поставили порядка 2,5 миллионов тонн. Мы ожидаем цифру 5 миллионов тонн к концу года, то есть абсолютно рекордная цифра. То же самое касается и по поставкам в Китай. Приблизительно такая же цифра", - сказал Гурьев. Он добавил, что РАПУ видит рост поставок российских удобрений на 20% в годовом выражении по ряду направлений - в Индию, Китай, Бразилию, Латинскую Америку. Идет перенаправление колоссального обмена удобрений в страны БРИКС и глобального Юга. В конце августа он сообщал, что экспорт минеральных удобрений из России в январе-июле 2025 года вырос на 7%, до 26,1 миллиона тонн.
https://ria.ru/20250831/alyuminiy-2038620961.html
индия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f27f15cc7c57d66802bcde2e386a6f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, китай, россия, андрей гурьев
Экономика, Индия, Китай, Россия, Андрей Гурьев
Россия планирует поставить в Индию и Китай по пять миллионов тонн удобрений

Гурьев: РФ в 2025 году экспортирует в Индию и КНР по 5 млн тонн удобрений

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Россия по итогам 2025 года планирует экспортировать в Индию и Китай по 5 миллионов тонн удобрений, рассказал журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
Ранее он сообщал, что Россия сохраняет динамику поставок удобрений в Китай на рекордном уровне 2024 года - по итогам прошлого года показатель составил 4,7 миллиона тонн, за январь-июль 2025 года экспортировано 2,7 миллиона тонн. В свою очередь поставки удобрений в Индию в первом полугодии 2025 года выросли на 20%, до 2,5 миллионов тонн.
"В Индию мы уже поставили порядка 2,5 миллионов тонн. Мы ожидаем цифру 5 миллионов тонн к концу года, то есть абсолютно рекордная цифра. То же самое касается и по поставкам в Китай. Приблизительно такая же цифра", - сказал Гурьев.
Он добавил, что РАПУ видит рост поставок российских удобрений на 20% в годовом выражении по ряду направлений - в Индию, Китай, Бразилию, Латинскую Америку. Идет перенаправление колоссального обмена удобрений в страны БРИКС и глобального Юга.
В конце августа он сообщал, что экспорт минеральных удобрений из России в январе-июле 2025 года вырос на 7%, до 26,1 миллиона тонн.
Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Россия нарастила экспорт алюминия в Южную Корею до рекордной суммы
Вчера, 08:30
 
ЭкономикаИндияКитайРоссияАндрей Гурьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала