Россия планирует поставить в Индию и Китай по пять миллионов тонн удобрений

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Россия по итогам 2025 года планирует экспортировать в Индию и Китай по 5 миллионов тонн удобрений, рассказал журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Ранее он сообщал, что Россия сохраняет динамику поставок удобрений в Китай на рекордном уровне 2024 года - по итогам прошлого года показатель составил 4,7 миллиона тонн, за январь-июль 2025 года экспортировано 2,7 миллиона тонн. В свою очередь поставки удобрений в Индию в первом полугодии 2025 года выросли на 20%, до 2,5 миллионов тонн. "В Индию мы уже поставили порядка 2,5 миллионов тонн. Мы ожидаем цифру 5 миллионов тонн к концу года, то есть абсолютно рекордная цифра. То же самое касается и по поставкам в Китай. Приблизительно такая же цифра", - сказал Гурьев. Он добавил, что РАПУ видит рост поставок российских удобрений на 20% в годовом выражении по ряду направлений - в Индию, Китай, Бразилию, Латинскую Америку. Идет перенаправление колоссального обмена удобрений в страны БРИКС и глобального Юга. В конце августа он сообщал, что экспорт минеральных удобрений из России в январе-июле 2025 года вырос на 7%, до 26,1 миллиона тонн.

