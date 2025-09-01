Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли детали убийства Парубия
11:33 01.09.2025
На Украине раскрыли детали убийства Парубия
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего глава СНБО и экс-спикер Верховной рады Андрея Парубия долго следил за ним, сообщила Национальная полиция Украины в Telegram-канале."Он долго готовился, следил, планировал и, наконец, нажал на курок", — говорится в публикации.Отмечается, что нападавший пытался избавиться от следов преступления и скрыться в Хмельницкой области.При этом полиция утверждает, что сумела его задержать за 36 часов.Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".Чем известен Парубий* Организация признана террористической и запрещена в России.** Запрещенная в России экстремистская организация.
украина
На Украине раскрыли детали убийства Парубия

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего глава СНБО и экс-спикер Верховной рады Андрея Парубия долго следил за ним, сообщила Национальная полиция Украины в Telegram-канале.
"Он долго готовился, следил, планировал и, наконец, нажал на курок", — говорится в публикации.
Отмечается, что нападавший пытался избавиться от следов преступления и скрыться в Хмельницкой области.
При этом полиция утверждает, что сумела его задержать за 36 часов.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".

Чем известен Парубий

  • С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
  • Бывший начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
  • В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"*.
  • В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
  • Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
  • Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.
  • Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.
  • В 1988 году возглавил молодежную организацию "Спадщина", которая занималась восстановлением могил боевиков УПА**.
  • В апреле 2010-го пытался сорвать голосование за ратификацию украинско-российского соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму.
  • В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
  • В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".
  • На Парубия совершали покушение в 2014 году в центре Киева: неизвестный бросил в его сторону гранату.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
