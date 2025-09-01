https://ria.ru/20250901/ubiystvo-2038807399.html

На Украине раскрыли детали убийства Парубия

На Украине раскрыли детали убийства Парубия - РИА Новости, 01.09.2025

На Украине раскрыли детали убийства Парубия

Подозреваемый в убийстве бывшего глава СНБО и экс-спикер Верховной рады Андрея Парубия долго следил за ним, сообщила Национальная полиция Украины в... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T11:33:00+03:00

2025-09-01T11:33:00+03:00

2025-09-01T11:33:00+03:00

в мире

украина

андрей парубий

убийство парубия во львове

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495854_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_fcc062cdd179de1935c77698b18d846b.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего глава СНБО и экс-спикер Верховной рады Андрея Парубия долго следил за ним, сообщила Национальная полиция Украины в Telegram-канале."Он долго готовился, следил, планировал и, наконец, нажал на курок", — говорится в публикации.Отмечается, что нападавший пытался избавиться от следов преступления и скрыться в Хмельницкой области.При этом полиция утверждает, что сумела его задержать за 36 часов.Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".Чем известен Парубий* Организация признана террористической и запрещена в России.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250830/zaharova-2038574479.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент убийства Парубия Момент убийства Парубия 2025-09-01T11:33 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, андрей парубий, убийство парубия во львове