Мужчина в Москве зарезал бывшую супругу - РИА Новости, 01.09.2025
10:53 01.09.2025 (обновлено: 11:06 01.09.2025)
Мужчина в Москве зарезал бывшую супругу
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мужчина во время ссоры с бывшей женой зарезал ее, а после попытался убить ее нового мужа на севере Москвы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице. По данным следствия, в понедельник в квартире дома на улице Нижняя Масловка мужчина поссорился с бывшей женой и ее мужем и напал на них с ножом. Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия, ее супруг госпитализирован. "Подозреваемый также причинил телесные повреждения себе. В настоящее время он задержан на месте происшествия. Ему оказывается медицинская помощь", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Последствия убийства в квартире на севере Москвы
Фото : Столичный СК/Telegram
Последствия убийства в квартире на севере Москвы
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мужчина во время ссоры с бывшей женой зарезал ее, а после попытался убить ее нового мужа на севере Москвы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.
По данным следствия, в понедельник в квартире дома на улице Нижняя Масловка мужчина поссорился с бывшей женой и ее мужем и напал на них с ножом. Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия, ее супруг госпитализирован.
"Подозреваемый также причинил телесные повреждения себе. В настоящее время он задержан на месте происшествия. Ему оказывается медицинская помощь", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
