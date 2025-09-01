Рейтинг@Mail.ru
Глава ФСВТС рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Турцией
13:33 01.09.2025 (обновлено: 13:38 01.09.2025)
Глава ФСВТС рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Турцией
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - РИА Новости. Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев. В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года. "С турками у нас давняя история по С-400, её надо обслуживать, мы, естественно, предлагаем комплексное обслуживание тех систем, которые сегодня имеются в наличии с учетом того, что время определённое прошло и нужно поддерживать соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания", - сказал Шугаев. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Анкарой и другие вопросы военно-технического сотрудничества. "Готовы с нашим турецким партнёром и другие темы обсуждать, не только ПВО. Если будет такая необходимость, в данном случае нет никаких ограничений и каких-то специальных тем, которые мы бы не обсуждали с нашими турецкими партнёрами", - сказал Шугаев.
© Фото : ФСВТСДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
© Фото : ФСВТС
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - РИА Новости. Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года.
"С турками у нас давняя история по С-400, её надо обслуживать, мы, естественно, предлагаем комплексное обслуживание тех систем, которые сегодня имеются в наличии с учетом того, что время определённое прошло и нужно поддерживать соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания", - сказал Шугаев.
Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Анкарой и другие вопросы военно-технического сотрудничества.
"Готовы с нашим турецким партнёром и другие темы обсуждать, не только ПВО. Если будет такая необходимость, в данном случае нет никаких ограничений и каких-то специальных тем, которые мы бы не обсуждали с нашими турецкими партнёрами", - сказал Шугаев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии поставки многоуровневой системы ПВО Турции - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Эрдоган рассказал о развитии системы ПВО в стране
27 августа, 18:53
 
