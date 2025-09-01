https://ria.ru/20250901/turtsiya-2038843683.html
Глава ФСВТС рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Турцией
Глава ФСВТС рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Турцией - РИА Новости, 01.09.2025
Глава ФСВТС рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Турцией
Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:33:00+03:00
2025-09-01T13:33:00+03:00
2025-09-01T13:38:00+03:00
москва
россия
дмитрий шугаев
с-400 «триумф»
в мире
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742087206_0:0:1637:921_1920x0_80_0_0_fb30c88ff46d92b80db0329b7fad987c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - РИА Новости. Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев. В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года. "С турками у нас давняя история по С-400, её надо обслуживать, мы, естественно, предлагаем комплексное обслуживание тех систем, которые сегодня имеются в наличии с учетом того, что время определённое прошло и нужно поддерживать соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания", - сказал Шугаев. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Анкарой и другие вопросы военно-технического сотрудничества. "Готовы с нашим турецким партнёром и другие темы обсуждать, не только ПВО. Если будет такая необходимость, в данном случае нет никаких ограничений и каких-то специальных тем, которые мы бы не обсуждали с нашими турецкими партнёрами", - сказал Шугаев.
https://ria.ru/20250827/turtsija-2037946807.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742087206_39:0:1540:1126_1920x0_80_0_0_c91c4986bc1587de4f6b64fe0f06bb92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, дмитрий шугаев, с-400 «триумф», в мире, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), саммит шос в китае в 2025 году
Москва, Россия, Дмитрий Шугаев, С-400 «Триумф», В мире, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Глава ФСВТС рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Турцией
Директор ФСВТС Шугаев: Россия предлагает Турции комплексное обслуживание С-400