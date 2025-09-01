https://ria.ru/20250901/turtsiya-2038802578.html

Путин отметил стратегический характер партнерства с Турцией в энергетике

Путин отметил стратегический характер партнерства с Турцией в энергетике

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае заявил, что партнерство в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер."Один из ключевых доставщиков в Турцию природного газа - Россия. В настоящее время экспорт бесперебойно идет через Черное море, по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", - сказал он.Путин указал и на то, что по линии госкорпорации "Росатом" продолжается реализация флагманского проекта сооружения первой турецкой АЭС "Аккую"."Идет подготовка к скорому вводу в эксплуатацию первого энергоблока станции", - сообщил Путин.

