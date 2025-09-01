США не признают дипломатический успех Турции по Украине, заявил эксперт
США не хотят, чтобы дипломатический успех по Украине был приписан Анкаре
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Турция стремится организовать в Стамбуле саммит по Украине на уровне лидеров, однако администрация США не заинтересована в том, чтобы это дипломатическое достижение было приписано Анкаре, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара – Москва" Энгин Озер.
В понедельник президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут встречу на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. По данным турецкого дипломатического источника, лидер Турции намерен вновь предложить посреднические услуги Анкары в урегулировании конфликта, включая организацию саммита на уровне лидеров.
В качестве компромиссного варианта эксперт допустил вероятность проведения саммита в международных водах у берегов Стамбула – на отдельном судне.
"Эта форма позволила бы избежать большинства политических и протокольных сложностей. Сделав переговоры полностью конфиденциальными и предоставив прессе лишь несколько фотографий, стороны сохранили бы гибкость. Яхта "Саварона", принадлежавшая основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, могла бы стать символичным местом для проведения такого саммита", – добавил политолог.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.