Си Цзиньпин призвал наращивать потенциал ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна наращивать потенциал, принимать более эффективные меры, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. "Необходимо активизировать усилия по выделению ресурсов и наращиванию потенциала для совершенствования организационных механизмов, принимать более научные решения и более эффективно реализовывать меры", - сказал Си Цзиньпин. Глава КНР также призвал ускорить запуск универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности и антинаркотического центра ШОС, а также как можно скорее создать Банк развития ШОС для усиления поддержки безопасности и экономического сотрудничества государств-членов. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

