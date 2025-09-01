https://ria.ru/20250901/tsakhilov-2038943804.html
Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоили Цахилову
Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоили Цахилову - РИА Новости, 01.09.2025
Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоили Цахилову
Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоено Герою социалистического труда, кавалеру высоких государственных наград, почетному гражданину... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T20:24:00+03:00
2025-09-01T20:24:00+03:00
2025-09-01T20:24:00+03:00
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982283632_0:168:2892:1795_1920x0_80_0_0_05418fab25a23e435b1b0d4c196dcf74.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоено Герою социалистического труда, кавалеру высоких государственных наград, почетному гражданину города Черкесска Захару Цахилову, сообщил глава региона Рашид Темрезов. Государственную награду вручили его дочери Марине Уртаевой, которая вместе с семьей приняла участие в церемонии присвоения 20-й школе Черкесска и улицы в Северном микрорайоне столицы имени Цахилова. "Захар Сосланбекович возглавлял АО "Черкесское ордена Трудового Красного Знамени химическое производственное объединение" 55 лет подряд, с 1944 по 1999 годы. Все это время передовое предприятие было флагманом химической промышленности государства", — написал Темрезов в своем официальном телеграм-канале. Также в столице республики при его непосредственном участии в культурном и духовном развитии Черкесска были построены многие социальные объекты, в том числе медико-санитарная часть, во дворе которой сегодня установлен памятник Цахилову. "Я был лично знаком с Захаром Сосланбековичем, и сегодня, спустя десятилетия, мы также видим масштаб его личности, ощущаем огромную созидательную энергию, его умение видеть перспективу. Присвоение почетного звания – это не только символ признания огромных заслуг самого Захара Цахилова перед Карачаево-Черкесией, но и наша общая благодарность и память о великих людях, создававших историю и благополучие нашей малой Родины и Отечества!" — заключил Темрезов.
https://ria.ru/20250812/vyplaty-2034778941.html
черкесск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982283632_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_9e0a1ee3d5147706125c5faeada94b50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкесск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоили Цахилову
Темрезов присвоил "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" Цахилову
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоено Герою социалистического труда, кавалеру высоких государственных наград, почетному гражданину города Черкесска Захару Цахилову, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Государственную награду вручили его дочери Марине Уртаевой, которая вместе с семьей приняла участие в церемонии присвоения 20-й школе Черкесска и улицы в Северном микрорайоне столицы имени Цахилова.
"Захар Сосланбекович возглавлял АО "Черкесское ордена Трудового Красного Знамени химическое производственное объединение" 55 лет подряд, с 1944 по 1999 годы. Все это время передовое предприятие было флагманом химической промышленности государства", — написал Темрезов в своем официальном телеграм-канале.
Также в столице республики при его непосредственном участии в культурном и духовном развитии Черкесска были построены многие социальные объекты, в том числе медико-санитарная часть, во дворе которой сегодня установлен памятник Цахилову.
"Я был лично знаком с Захаром Сосланбековичем, и сегодня, спустя десятилетия, мы также видим масштаб его личности, ощущаем огромную созидательную энергию, его умение видеть перспективу. Присвоение почетного звания – это не только символ признания огромных заслуг самого Захара Цахилова перед Карачаево-Черкесией, но и наша общая благодарность и память о великих людях, создававших историю и благополучие нашей малой Родины и Отечества!" — заключил Темрезов.