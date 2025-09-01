https://ria.ru/20250901/tsakhilov-2038943804.html

Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоили Цахилову

Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоили Цахилову - РИА Новости, 01.09.2025

Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоили Цахилову

Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоено Герою социалистического труда, кавалеру высоких государственных наград, почетному гражданину... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T20:24:00+03:00

2025-09-01T20:24:00+03:00

2025-09-01T20:24:00+03:00

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982283632_0:168:2892:1795_1920x0_80_0_0_05418fab25a23e435b1b0d4c196dcf74.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" присвоено Герою социалистического труда, кавалеру высоких государственных наград, почетному гражданину города Черкесска Захару Цахилову, сообщил глава региона Рашид Темрезов. Государственную награду вручили его дочери Марине Уртаевой, которая вместе с семьей приняла участие в церемонии присвоения 20-й школе Черкесска и улицы в Северном микрорайоне столицы имени Цахилова. "Захар Сосланбекович возглавлял АО "Черкесское ордена Трудового Красного Знамени химическое производственное объединение" 55 лет подряд, с 1944 по 1999 годы. Все это время передовое предприятие было флагманом химической промышленности государства", — написал Темрезов в своем официальном телеграм-канале. Также в столице республики при его непосредственном участии в культурном и духовном развитии Черкесска были построены многие социальные объекты, в том числе медико-санитарная часть, во дворе которой сегодня установлен памятник Цахилову. "Я был лично знаком с Захаром Сосланбековичем, и сегодня, спустя десятилетия, мы также видим масштаб его личности, ощущаем огромную созидательную энергию, его умение видеть перспективу. Присвоение почетного звания – это не только символ признания огромных заслуг самого Захара Цахилова перед Карачаево-Черкесией, но и наша общая благодарность и память о великих людях, создававших историю и благополучие нашей малой Родины и Отечества!" — заключил Темрезов.

https://ria.ru/20250812/vyplaty-2034778941.html

черкесск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкесск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)