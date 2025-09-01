https://ria.ru/20250901/trevoga-2038746910.html
В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников
В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2025
В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 2.49 мск, она длилась около двух часов. "Отбой беспилотной опасности на территории Кабардино-Балкарской Республики", - написал Коков.
В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников
