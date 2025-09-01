https://ria.ru/20250901/trevoga-2038746910.html

В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников

В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2025

В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T05:34:00+03:00

2025-09-01T05:34:00+03:00

2025-09-01T05:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

казбек коков

кабардино-балкарская республика (кбр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 2.49 мск, она длилась около двух часов. "Отбой беспилотной опасности на территории Кабардино-Балкарской Республики", - написал Коков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)