В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

2025-09-01T03:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

казбек коков

безопасность

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в Telegram-канале. "Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал он. Коков добавил, что в республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.

