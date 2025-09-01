https://ria.ru/20250901/trevoga-2038734355.html
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Самарской области, сообщает МЧС России.
специальная военная операция на украине
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на территории Самарской области, сообщает МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - говорится в сообщении в приложении ведомства.
самарская область
россия
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
