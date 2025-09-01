https://ria.ru/20250901/trevoga-2038734355.html

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2025

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Самарской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на территории Самарской области, сообщает МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - говорится в сообщении в приложении ведомства.

