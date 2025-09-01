Рейтинг@Mail.ru
Глава Иллинойса назвал планы Трампа против преступников в Чикаго вторжением - РИА Новости, 01.09.2025
13:18 01.09.2025
Глава Иллинойса назвал планы Трампа против преступников в Чикаго вторжением
Глава Иллинойса назвал планы Трампа против преступников в Чикаго вторжением
2025-09-01T13:18:00+03:00
2025-09-01T13:18:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал планы администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, расположенный в Иллинойсе, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью. "Очевидно, что втайне они это планируют - что ж, тогда это вторжение с участием американских войск, если они действительно это сделают", - заявил Прицкер о возможных планах Трампа в комментарии телеканалу CBS. Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год. Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил в частности мэр крупнейшего в Иллинойсе города Чикаго Брэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятнее всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.
Глава Иллинойса назвал планы Трампа против преступников в Чикаго вторжением

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал планы администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением".
Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, расположенный в Иллинойсе, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью.
Полицейская машина в Чикаго - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Чикаго три человека умерли при стрельбе у ночного клуба
3 июля, 11:45
"Очевидно, что втайне они это планируют - что ж, тогда это вторжение с участием американских войск, если они действительно это сделают", - заявил Прицкер о возможных планах Трампа в комментарии телеканалу CBS.
Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил в частности мэр крупнейшего в Иллинойсе города Чикаго Брэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятнее всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
В Чикаго на поминках открыли стрельбу, один человек погиб, пишут СМИ
4 июня 2023, 22:46
 
