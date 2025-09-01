https://ria.ru/20250901/tramp-2038839568.html

Глава Иллинойса назвал планы Трампа против преступников в Чикаго вторжением

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал планы администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, расположенный в Иллинойсе, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью. "Очевидно, что втайне они это планируют - что ж, тогда это вторжение с участием американских войск, если они действительно это сделают", - заявил Прицкер о возможных планах Трампа в комментарии телеканалу CBS. Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год. Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил в частности мэр крупнейшего в Иллинойсе города Чикаго Брэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятнее всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.

