https://ria.ru/20250901/teploseti-2039045022.html
В Москве завершили испытания теплосетей
В Москве завершили испытания теплосетей - РИА Новости, 02.09.2025
В Москве завершили испытания теплосетей
Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве полностью завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщил РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-01T11:54:00+03:00
2025-09-01T11:54:00+03:00
2025-09-02T12:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004034419_0:106:3265:1942_1920x0_80_0_0_9eb2ff38c348d54c2bd91bc571af8b5f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве полностью завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "К работе в осенне-зимний период готовы свыше 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время сотрудники ПАО "МОЭК" завершили подготовительные мероприятия в полном объеме", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что организация испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "Главная задача – заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. На первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем – температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой – 145 градусов. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
https://ria.ru/20250828/moskva-2039041452.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004034419_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_b7665003de768a9f27fc875943fe2c11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
В Москве завершили испытания теплосетей
В Москве завершили испытания теплосетей в ходе подготовки к отопительному сезону
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве полностью завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"К работе в осенне-зимний период готовы свыше 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время сотрудники ПАО "МОЭК" завершили подготовительные мероприятия в полном объеме", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что организация испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"Главная задача – заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. На первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем – температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой – 145 градусов. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.