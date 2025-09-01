Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершили испытания теплосетей
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:54 01.09.2025 (обновлено: 12:14 02.09.2025)
В Москве завершили испытания теплосетей
В Москве завершили испытания теплосетей - РИА Новости, 02.09.2025
В Москве завершили испытания теплосетей
Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве полностью завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщил РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве полностью завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "К работе в осенне-зимний период готовы свыше 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время сотрудники ПАО "МОЭК" завершили подготовительные мероприятия в полном объеме", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что организация испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "Главная задача – заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. На первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем – температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой – 145 градусов. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
В Москве завершили испытания теплосетей

В Москве завершили испытания теплосетей в ходе подготовки к отопительному сезону

Испытания тепловых сетей. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве полностью завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"К работе в осенне-зимний период готовы свыше 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время сотрудники ПАО "МОЭК" завершили подготовительные мероприятия в полном объеме", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что организация испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"Главная задача – заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. На первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем – температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой – 145 градусов. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМОЭК
 
 
