Страны ШОС осудили действия, приведшие к жертвам в Газе
Страны ШОС осудили действия, приведшие к жертвам в Газе - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС осудили действия, приведшие к жертвам в Газе
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и...
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, вновь выражая глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - отмечается в тексте декларации. Участники заседания подчеркнули "необходимость обеспечения скорейшего, полного и устойчивого прекращения огня, доступа к гуманитарной помощи, а также активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона". "Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса", - говорится в декларации
Страны ШОС осудили действия, приведшие к жертвам в Газе
Страны ШОС осудили действия, приведшие к катастрофической ситуации в Газе
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены, вновь выражая глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - отмечается в тексте декларации.
Участники заседания подчеркнули "необходимость обеспечения скорейшего, полного и устойчивого прекращения огня, доступа к гуманитарной помощи, а также активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона".
"Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке
является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса", - говорится в декларации