https://ria.ru/20250901/strany-2038789492.html

Страны ШОС осудили действия, приведшие к жертвам в Газе

Страны ШОС осудили действия, приведшие к жертвам в Газе - РИА Новости, 01.09.2025

Страны ШОС осудили действия, приведшие к жертвам в Газе

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T10:17:00+03:00

2025-09-01T10:17:00+03:00

2025-09-01T10:17:00+03:00

в мире

ближний восток

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038746178_0:58:3535:2046_1920x0_80_0_0_5c7988be7358cdc8e3fd78f84c0624f2.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, вновь выражая глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - отмечается в тексте декларации. Участники заседания подчеркнули "необходимость обеспечения скорейшего, полного и устойчивого прекращения огня, доступа к гуманитарной помощи, а также активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона". "Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса", - говорится в декларации

https://ria.ru/20250901/konflikt-1915630213.html

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ближний восток, шос