Страны ШОС выступили за борьбу со спросом на наркотики - РИА Новости, 01.09.2025
10:15 01.09.2025
Страны ШОС выступили за борьбу со спросом на наркотики
в мире
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за принятие общих усилий по снижению спроса на наркотики, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, выражая обеспокоенность ростом незаконного производства, распространения и злоупотребления населения наркотическими средствами и психоактивными веществами, выступают за принятие общих усилий по снижению спроса на наркотики. В этой связи они поддерживают регулярное проведение антинаркотической операции "Паутина", профилактической акции "За мир без наркотиков" и других мероприятий", - говорится в декларации.
в мире, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© РИА Новости / Александр КазаковЗаседание Совета глав государств – членов ШОС
Заседание Совета глав государств – членов ШОС
ТЯНЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за принятие общих усилий по снижению спроса на наркотики, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены, выражая обеспокоенность ростом незаконного производства, распространения и злоупотребления населения наркотическими средствами и психоактивными веществами, выступают за принятие общих усилий по снижению спроса на наркотики. В этой связи они поддерживают регулярное проведение антинаркотической операции "Паутина", профилактической акции "За мир без наркотиков" и других мероприятий", - говорится в декларации.
Страны ШОС выступили за невмешательство во внутренние дела
10:11
 
В миреШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
