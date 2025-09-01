https://ria.ru/20250901/strany-2038789122.html
Страны ШОС выступили за борьбу со спросом на наркотики
ТЯНЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за принятие общих усилий по снижению спроса на наркотики, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, выражая обеспокоенность ростом незаконного производства, распространения и злоупотребления населения наркотическими средствами и психоактивными веществами, выступают за принятие общих усилий по снижению спроса на наркотики. В этой связи они поддерживают регулярное проведение антинаркотической операции "Паутина", профилактической акции "За мир без наркотиков" и других мероприятий", - говорится в декларации.
