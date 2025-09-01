Стелу доблести российского народа открыли в Ростове-на-Дону

https://ria.ru/20250901/stela-2038839248.html

Стелу, посвященную доблести российского народа, торжественно открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 01.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Стелу, посвященную доблести российского народа, торжественно открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин. "Эта конструкция из трех букв "V" символизирует не только победу, но и единство нашего народа. Она напоминает о людях, взявшихся за руки, держащих государственные награды, - это аллегория нашей сплоченности в борьбе за независимость страны и дань уважения подвигам наших предков и современников", - сказал он. Скрябин напомнил, что все началось с обращения инициативной группы жителей Октябрьского района к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой вернуть на прежнее место орден Ленина и орден Отечественной войны I степени. "Мы поддержали эту инициативу и приняли решение провести комплексный ремонт въездной группы в город. И вот, сегодня вы можете увидеть преобразившийся въезд в город со стороны Таганрога", - отметил глава города. По его информации, за короткий срок была проделана большая работа: отремонтированы дорога и транспортное кольцо, увеличен радиус правого поворота с улицы Таганрогской на улицу Малиновского, обустроены остановочные площадки и приведен в порядок въездной знак "Октябрьский район" с флаговой группой. Также было отреставрировано основание стелы, посвященной авиаторам на улице Таганрогской. "Дорогие ростовчане, давайте вместе помнить о подвиге тех, кто боролся за свободу и независимость, и стремиться к тому, чтобы это единство сохранялось в будущем", - заключил Скрябин.

