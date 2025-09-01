https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038926914.html

Спецоперация, 1 сентября: ВС России за сутки уничтожили 1245 военных ВСУ

2025-09-01T18:56:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские группировки нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли более 1245 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Также украинские войска лишились двух танков, семи боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 18 складов боеприпасов и материальных средств. Авиация и артиллерия ВС РФ поразили пункты управления и цеха производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы HIMARS и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Путин на саммите ШОС Попытки Запада втянуть Украину в НАТО - одна из причин кризиса на Украине, который возник не в результате "нападения", а в результате государственного переворота, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой. Также российский лидер обозначил, что первопричины кризиса на Украине должны быть устранены для устойчивого урегулирования конфликта, также должен быть восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. На встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин выразил уверенность, что Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В поисках следа След ликвидации экс-главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, ведет в офис Владимира Зеленского, считает депутат Рады Артем Дмитрук. В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В СБУ сделали заявление, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Заявления Зеленский может опасаться проявлять гибкость в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине из страха перед возможным покушением со стороны радикальных националистов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Президент США Дональд Трамп с учетом необходимости обращения внимания Вашингтона на Восток может выйти из конфликта на Украине, что откроет путь для переосмысления американской внешней политики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. Греция не намерена участвовать в гарантиях безопасности Украины "в военном плане", заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО, добавив, что присоединение Киева к альянсу было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне. Однако он добавил, что целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом, ставил в конечном счете задачу вступления страны в интеграционное объединение, несмотря на некорректное поведение и высокомерие европейцев. Диверсия ФСБ сообщило о задержании жителя Тамбовской области, помогавшего спецслужбам Украины совершить диверсии на территории России. Он признался, что активно общался с единомышленниками в проукраинских чатах, где познакомился с представителями СБУ и согласился работать. Отчаянные шаги Солдат ВСУ открыл огонь, испугавшись российских военных, и помешал группе сослуживцев сдаться в плен, рассказал РИА Новости снайпер 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Морячок". Новороссийские десантники с помощью FPV-дронов таранили дроны ВСУ, чтобы спасти сдающегося украинского военнослужащего, но один из БПЛА противника достиг своей цели: солдат ВСУ был убит своими же сослуживцами, следует из видео МО РФ. В пограничных отрядах возрастных военных ВСУ переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В украинском тылу Бывшие военные ВСУ, вернувшиеся с фронта с физическими и психологическими травмами, массово сталкиваются с отсутствием государственной поддержки и вынуждены самостоятельно решать проблемы с трудоустройством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Почти все жители Украины теперь признают неизбежность территориальных уступок для достижения урегулирования, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. Украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли, в начале августа сообщала, что запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года. По информации компании, к августу запасы газа в хранилищах превысили 10 миллиардов кубов. ВС России в небе и на земле Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ огнем с закрытой огневой позиции на красноармейском направлении. Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" трое суток успешно отражала накаты подразделений ВСУ, состоявших преимущественно из иностранных наемников, безуспешно пытавшихся вернуть утерянные ранее позиции, сообщил РИА Новости десантник, командир штурмового отделения группировки войск "Днепр" с позывным "Гулаха". Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступающих подразделений на константиновском направлении поразили из засады ударным дроном двух украинских военных, сообщило Минобороны РФ. Также беспилотники "Южной" группировки уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Константиновкой и пункт управления БПЛА ВСУ под Северском, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. ВС РФ уничтожили кабину управления и пусковую установку комплекса Patriot, сообщило МО России в понедельник. Преступления киевского режима Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников девять районов Белгородской области около 180 раз, медицинская помощь потребовалась пяти мирным жителям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате удара ВСУ по Алешкам, еще один человек ранен в ходе обстрела боевиками киевского режима Голой Пристани, всего за сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 60 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Кременной ЛНР, тяжело ранен мирный житель, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. Более 22 тысяч обстрелов по городу зафиксировано в Горловке в ДНР с 2022 года, сообщил мэр Иван Приходько. ВСУ не заботятся о мирных жителях в Купянске Харьковской области, эвакуация последние две недели не проводилась, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

2025

