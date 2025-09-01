https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038825557.html
ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 01.09.2025
ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 военных ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и... РИА Новости, 01.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 военных ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Степногорск Запорожской области, Отрадокаменка, Львово, Антоновка, Белозерка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, 10 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
запорожская область
херсонская область
