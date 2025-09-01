https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038825557.html

ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 военных ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Степногорск Запорожской области, Отрадокаменка, Львово, Антоновка, Белозерка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, 10 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

