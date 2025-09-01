https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038750955.html
Российские военные уничтожили ДОТ ВСУ в районе Северска
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) украинских военных, оборудованную в водопропускной трубе под автомобильной дорогой в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Северск операторами БПЛА была обнаружена долговременная огневая точка противника с укрытием в водопропускной трубе под автомобильной дорогой. Мощным огневым налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" ДОТ противника был полностью уничтожен", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что операторы БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады обнаружили в районе Северска запуск вражеского беспилотника с мобильного пункта управления, развернутого на базе автомобиля. Точным попаданием ударного БПЛА автомобиль и расчет были уничтожены на месте.
северск
донецкая народная республика
