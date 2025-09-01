Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили ДОТ ВСУ в районе Северска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 01.09.2025
Российские военные уничтожили ДОТ ВСУ в районе Северска
Российские военные уничтожили ДОТ ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 01.09.2025
Российские военные уничтожили ДОТ ВСУ в районе Северска
Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) украинских военных, оборудованную в водопропускной... РИА Новости, 01.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) украинских военных, оборудованную в водопропускной трубе под автомобильной дорогой в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Северск операторами БПЛА была обнаружена долговременная огневая точка противника с укрытием в водопропускной трубе под автомобильной дорогой. Мощным огневым налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" ДОТ противника был полностью уничтожен", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что операторы БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады обнаружили в районе Северска запуск вражеского беспилотника с мобильного пункта управления, развернутого на базе автомобиля. Точным попаданием ударного БПЛА автомобиль и расчет были уничтожены на месте.
северск
донецкая народная республика
безопасность, северск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили ДОТ ВСУ в районе Северска

Российские военные уничтожили долговременную огневую точку ВСУ в районе Северска

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) украинских военных, оборудованную в водопропускной трубе под автомобильной дорогой в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Северск операторами БПЛА была обнаружена долговременная огневая точка противника с укрытием в водопропускной трубе под автомобильной дорогой. Мощным огневым налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" ДОТ противника был полностью уничтожен", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что операторы БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады обнаружили в районе Северска запуск вражеского беспилотника с мобильного пункта управления, развернутого на базе автомобиля. Точным попаданием ударного БПЛА автомобиль и расчет были уничтожены на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
