Российские десантники три дня отражали попытки наемников ВСУ отбить опорник
2025-09-01T06:12:00+03:00
ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" трое суток успешно отражала накаты подразделений боевиков Киевского режима, состоявших преимущественно из иностранных наемников, безуспешно пытавшихся вернуть утерянные ранее позиции, сообщил РИА Новости десантник, командир штурмового отделения группировки войск "Днепр" с позывным "Гулаха". "Мы когда "опорник" взяли, там были украинцы. А когда уже на нас накатывали, пытались отбить его, там уже, соответственно и наемники были… уже видно там подготовленные шли… То есть, три дня мы там оборону держали. Накатывали они хорошо, пытались отбить, но мы выстояли", - сказал РИА Новости штурмовки-десантник с позывным "Гулаха". По словам десантника, бойцы ВС РФ сейчас, на всех направлениях продвигаются вперед с хорошим темпом и высоким боевым духом. Десантники "Днепра" готовы освобождать Запорожье и Херсон, отметил штурмовик.
