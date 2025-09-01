Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники три дня отражали попытки наемников ВСУ отбить опорник - РИА Новости, 01.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 01.09.2025
Российские десантники три дня отражали попытки наемников ВСУ отбить опорник
Российские десантники три дня отражали попытки наемников ВСУ отбить опорник - РИА Новости, 01.09.2025
Российские десантники три дня отражали попытки наемников ВСУ отбить опорник
Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" трое суток успешно отражала накаты подразделений боевиков Киевского режима, состоявших преимущественно из РИА Новости, 01.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
херсон
вооруженные силы рф
ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" трое суток успешно отражала накаты подразделений боевиков Киевского режима, состоявших преимущественно из иностранных наемников, безуспешно пытавшихся вернуть утерянные ранее позиции, сообщил РИА Новости десантник, командир штурмового отделения группировки войск "Днепр" с позывным "Гулаха". "Мы когда "опорник" взяли, там были украинцы. А когда уже на нас накатывали, пытались отбить его, там уже, соответственно и наемники были… уже видно там подготовленные шли… То есть, три дня мы там оборону держали. Накатывали они хорошо, пытались отбить, но мы выстояли", - сказал РИА Новости штурмовки-десантник с позывным "Гулаха". По словам десантника, бойцы ВС РФ сейчас, на всех направлениях продвигаются вперед с хорошим темпом и высоким боевым духом. Десантники "Днепра" готовы освобождать Запорожье и Херсон, отметил штурмовик.
запорожье
херсон
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
безопасность, запорожье, херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Херсон, Вооруженные силы РФ
Российские десантники три дня отражали попытки наемников ВСУ отбить опорник

Десантники группировки Днепр три дня отражали попытки наемников отбить опорник

© РИА Новости / Алексей МайшевРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 1 сен - РИА Новости. Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" трое суток успешно отражала накаты подразделений боевиков Киевского режима, состоявших преимущественно из иностранных наемников, безуспешно пытавшихся вернуть утерянные ранее позиции, сообщил РИА Новости десантник, командир штурмового отделения группировки войск "Днепр" с позывным "Гулаха".
"Мы когда "опорник" взяли, там были украинцы. А когда уже на нас накатывали, пытались отбить его, там уже, соответственно и наемники были… уже видно там подготовленные шли… То есть, три дня мы там оборону держали. Накатывали они хорошо, пытались отбить, но мы выстояли", - сказал РИА Новости штурмовки-десантник с позывным "Гулаха".
По словам десантника, бойцы ВС РФ сейчас, на всех направлениях продвигаются вперед с хорошим темпом и высоким боевым духом. Десантники "Днепра" готовы освобождать Запорожье и Херсон, отметил штурмовик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеХерсонВооруженные силы РФ
 
 
