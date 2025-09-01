Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен
Испугавшийся солдат ВСУ открыл огонь и помешал группе сослуживцев сдаться в плен
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Испугавшийся российских военных солдат ВСУ открыл огонь и помешал группе сослуживцев сдаться в плен, рассказал РИА Новости снайпер 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Морячок".
"Заходили в лесополосу по четыре человека, дистанция 10-15 метров. Они (солдаты ВСУ - ред.). Когда заходили на позиции (противника - ред.), стоят по два-три опорника на лесополосе. В основном сам опорник выглядит - три-четыре наката, брусья. Никакого бетона, ничего. Были мобилизованные у них (ВСУ - ред.), в основном старики. Потому что нехватка народа у них. Они пытались сдаться, но в данный момент, когда к ним уже начали плотно подходить, они начали стрелять. Кто-то один испугался и создал панику всем", - сказал "Морячок".
Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка
4 ноября 2024, 05:05
Боец также отметил, что штурмовики ВС РФ обучены в любых стрессовых ситуациях контролировать свои эмоции и действия, чтобы не допускать паники при выполнении боевых задач.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18