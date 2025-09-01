https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038741500.html

Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен

2025-09-01T04:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Испугавшийся российских военных солдат ВСУ открыл огонь и помешал группе сослуживцев сдаться в плен, рассказал РИА Новости снайпер 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Морячок". "Заходили в лесополосу по четыре человека, дистанция 10-15 метров. Они (солдаты ВСУ - ред.). Когда заходили на позиции (противника - ред.), стоят по два-три опорника на лесополосе. В основном сам опорник выглядит - три-четыре наката, брусья. Никакого бетона, ничего. Были мобилизованные у них (ВСУ - ред.), в основном старики. Потому что нехватка народа у них. Они пытались сдаться, но в данный момент, когда к ним уже начали плотно подходить, они начали стрелять. Кто-то один испугался и создал панику всем", - сказал "Морячок". Боец также отметил, что штурмовики ВС РФ обучены в любых стрессовых ситуациях контролировать свои эмоции и действия, чтобы не допускать паники при выполнении боевых задач.

2025

Дарья Буймова

