Рейтинг@Mail.ru
Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038741500.html
Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен
Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен - РИА Новости, 01.09.2025
Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен
Испугавшийся российских военных солдат ВСУ открыл огонь и помешал группе сослуживцев сдаться в плен, рассказал РИА Новости снайпер 57-й бригады группировки... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T04:02:00+03:00
2025-09-01T04:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_6989f6501cf0e0717333916cb5f7f9e6.jpg
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Испугавшийся российских военных солдат ВСУ открыл огонь и помешал группе сослуживцев сдаться в плен, рассказал РИА Новости снайпер 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Морячок". "Заходили в лесополосу по четыре человека, дистанция 10-15 метров. Они (солдаты ВСУ - ред.). Когда заходили на позиции (противника - ред.), стоят по два-три опорника на лесополосе. В основном сам опорник выглядит - три-четыре наката, брусья. Никакого бетона, ничего. Были мобилизованные у них (ВСУ - ред.), в основном старики. Потому что нехватка народа у них. Они пытались сдаться, но в данный момент, когда к ним уже начали плотно подходить, они начали стрелять. Кто-то один испугался и создал панику всем", - сказал "Морячок". Боец также отметил, что штурмовики ВС РФ обучены в любых стрессовых ситуациях контролировать свои эмоции и действия, чтобы не допускать паники при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981753055.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdda325952713d1238db72e86064eafd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен

Испугавшийся солдат ВСУ открыл огонь и помешал группе сослуживцев сдаться в плен

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Испугавшийся российских военных солдат ВСУ открыл огонь и помешал группе сослуживцев сдаться в плен, рассказал РИА Новости снайпер 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Морячок".
"Заходили в лесополосу по четыре человека, дистанция 10-15 метров. Они (солдаты ВСУ - ред.). Когда заходили на позиции (противника - ред.), стоят по два-три опорника на лесополосе. В основном сам опорник выглядит - три-четыре наката, брусья. Никакого бетона, ничего. Были мобилизованные у них (ВСУ - ред.), в основном старики. Потому что нехватка народа у них. Они пытались сдаться, но в данный момент, когда к ним уже начали плотно подходить, они начали стрелять. Кто-то один испугался и создал панику всем", - сказал "Морячок".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка
4 ноября 2024, 05:05
Боец также отметил, что штурмовики ВС РФ обучены в любых стрессовых ситуациях контролировать свои эмоции и действия, чтобы не допускать паники при выполнении боевых задач.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала