МОСКВА, 1 сен - пресс-служба Moscow Show. Премьера концертного спектакля "Вагон для устриц" пройдет 3 сентября в Театре имени Евгения Вахтангова. Новый концертный спектакль — это сценическое полотно, в котором соединяются литература, музыка и чувства. В главных ролях — Игорь Верник и Светлана Иванова. Музыкальное сопровождение создано Петром Дрангой. "Вагон для устриц" — это не просто постановка, а попытка ответить на главный вопрос: как любовь становится судьбой, а судьба — бессмертием. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

