Премьера концертного спектакля "Вагон для устриц" пройдет 3 сентября
17:38 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/spektakl-2038912642.html
Премьера концертного спектакля "Вагон для устриц" пройдет 3 сентября
Премьера концертного спектакля "Вагон для устриц" пройдет 3 сентября
МОСКВА, 1 сен - пресс-служба Moscow Show. Премьера концертного спектакля "Вагон для устриц" пройдет 3 сентября в Театре имени Евгения Вахтангова. Новый концертный спектакль — это сценическое полотно, в котором соединяются литература, музыка и чувства. В главных ролях — Игорь Верник и Светлана Иванова. Музыкальное сопровождение создано Петром Дрангой. "Вагон для устриц" — это не просто постановка, а попытка ответить на главный вопрос: как любовь становится судьбой, а судьба — бессмертием. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
2025
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - пресс-служба Moscow Show. Премьера концертного спектакля "Вагон для устриц" пройдет 3 сентября в Театре имени Евгения Вахтангова.
Новый концертный спектакль — это сценическое полотно, в котором соединяются литература, музыка и чувства. В главных ролях — Игорь Верник и Светлана Иванова.
Музыкальное сопровождение создано Петром Дрангой.
"Вагон для устриц" — это не просто постановка, а попытка ответить на главный вопрос: как любовь становится судьбой, а судьба — бессмертием.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
