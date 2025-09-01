https://ria.ru/20250901/spektakl-2038912642.html
МОСКВА, 1 сен - пресс-служба Moscow Show. Премьера концертного спектакля "Вагон для устриц" пройдет 3 сентября в Театре имени Евгения Вахтангова. Новый концертный спектакль — это сценическое полотно, в котором соединяются литература, музыка и чувства. В главных ролях — Игорь Верник и Светлана Иванова. Музыкальное сопровождение создано Петром Дрангой. "Вагон для устриц" — это не просто постановка, а попытка ответить на главный вопрос: как любовь становится судьбой, а судьба — бессмертием.
МОСКВА, 1 сен - пресс-служба Moscow Show. Премьера концертного спектакля "Вагон для устриц" пройдет 3 сентября в Театре имени Евгения Вахтангова.
Новый концертный спектакль — это сценическое полотно, в котором соединяются литература, музыка и чувства. В главных ролях — Игорь Верник и Светлана Иванова.
Музыкальное сопровождение создано Петром Дрангой.
"Вагон для устриц" — это не просто постановка, а попытка ответить на главный вопрос: как любовь становится судьбой, а судьба — бессмертием.
